6都留2個「先踢誰？」 眾人齊點名這1都：離開市區什麼都沒有

台灣早期的直轄市僅有台北市和高雄市兩地，但如今已增為6個直轄市，分別為台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市，合稱為「6都」。有網友對此想問，如果要從這6都當中踢掉1都，要先踢哪一個？貼文引起熱議，不少人秒選台南。

原PO在PTT以「6都踢1都該踢誰？」為題發文，他說台灣土地面積不大，卻有6個直轄市（6都），但這6都當中好幾個只有名字叫直轄市，基礎建設卻還是很鄉下。原PO覺得如果未來只留兩個直轄市，他認為台北市是政金中心，新竹則是知識、經濟、高教旗艦直轄市（新竹目前並非6都之一），但要一次踢掉5都不太可能，「若優先踢一都，大家覺得目前哪一都最該被踢出直轄市之林？」

貼文一出，多數人齊聲點名台南，「台南，硬體軟體都像鄉下」、「台南有夠廢，只有吃的跟古蹟」、「台南+1，人口少、沒捷運、公車差、創稅低」、「台南一點建設都沒有」、「台南吧，普通鄉下哪有直轄市的建設」、「我台南人啦，台南一離開市區，就什麼都沒有」、「台南是靠美食當直轄市嗎？」、「台南+1，硬體根本沒跟上大都市的標準，就很像大一點的鎮」、「台南捷運的餅再畫60年」、「台南，房價高沒建設」。

還有其他網友認為「台北吧，直接變超轄市，不用跟others在一起」、「踢台北，台北不覺得自己格格不入嗎？」、「台北吧，看踢掉房價會不會跌」、「嘿嘿，我們彰化還肖想要升格直轄市」、「留台北台中高雄就夠了」、「踢誰都好，不要踢台中就好」、「桃園，上禮拜去火球祭，整個市容和感受跟7年前一樣，感覺完全沒有進步」。