台胞一眼認出的韓文名？ 網友超有才取「這食物」諧音：後勁有點強

取名是門高深學問，日前有網友在X平台透露自己下禮拜就要去韓國，希望大家可以幫他取一個韓國名字，並要求名字聽起來像韓國人，但是華人立即就知道是同胞。貼文被分享至臉書後，有人搞笑回應：「車侖炳」、「柳承知」、「金美宋」。

X平台用戶「數位周倉」22日發文表示，自己下禮拜要去韓國生活，「麻煩大家幫我取個韓國名字」，對於名字的要求則是聽起來像韓國人，卻又能夠讓華人一看就知道是同胞。此篇貼文被分享至臉書社團「日本行銷最前線」之後，引起萬名網友熱烈討論。

不少人取美食飲料的諧音梗：「車侖炳（車輪餅）」、「柳承知（柳橙汁）」、「寅水姬（飲水機）」、「賢叔基（鹹酥雞）」、「河阿堅（蚵仔煎）」，也有人取台語的諧音：「金素熙（真舒適）」、「李宰系（你知死活）」、「朴龍貢（笨蛋）」、「崔洛曲（加油門）」、「安娜拉（怎樣啦）」、「金泰戈（很髒）」、「金促咪（很有趣）」、「金勾錐（很可愛）」、「金價贊（真讚）」、「安餒呦（這樣喔）」、「叫金美宋（很不爽），一聽就知道，是道地的台灣人」。

其中最受歡迎的名字是「車侖炳」，獲得多達287名網友的回應：「神回覆」、「這個好笑」、「本日最優回覆」、「這後勁有點強」、「笑死。我要兩個奶油，一個紅豆」、「開放點餐嗎？我要芋頭的，謝謝」、「金馬最佳留言獎執行委員會」、「這真的是我認為到目前為止取得最好的，超有台灣代表性」。

前往此貼文朝聖的網友紛紛直呼：「我笑到抽筋」、「這整篇都超好笑」、「網友都太厲害了」、「網友們取名字真是太有才了！害我一直笑到底」、「這串真是奇葩，要取名者必讀」、「天啊，留言太有才…笑到流淚」。