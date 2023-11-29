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公司交換禮物定價8千元 妹子急問怎麼送？網點名「1品項」不會錯

聯合新聞網／ 綜合報導
聖誕節剩不到1個月，許多人開始物色交換禮物。情境示意圖。圖／Ingimage
聖誕節剩不到1個月，許多人開始物色交換禮物。情境示意圖。圖／Ingimage

聖誕節剩不到1個月，不少人開始物色交換禮物。日前就有一名女網友表示，公司舉辦聖誕節交換禮物活動，規定價格至少要在8000元以上，若被同事票選為最爛禮物還要請吃飯，讓她苦惱不已，緊急上網求助鄉民意見。

一名網友在Daard以「請益8000元以上的交換禮物」為題發文，她指出，公司規定交換禮物金額要送到8000元以上，希望不論何種性別收到都適用，因為想送有別於精品的「特別禮物」，因此目前在考慮送拍立得加一堆底片，或是釀酒機（公司的人都滿愛喝酒），為了避免被同事選為最爛禮物，她著急求救網友「到底送什麼禮物最好？」

貼文一出，鄉民紛紛對金額表示震驚，「這是強制參加嗎？8000元你們公司太狠了吧」、「公司平均月薪10萬元嗎？不然這價位也太搞笑了」、「是業務性質嗎？這個金額真的很高」、「我們公司人人月薪20萬元以上也不會辦這種活動」、「第一次看到那麼高的價格，我們公司是依照職等」、「金額訂這麼高的交換禮物，沒有人抱怨？」、「不克出席」。

其中，在推薦禮物名單裡，最多人點名的是電器類產品，相較起來不容易出錯，包含「掃地機器人」、「投影機」、「Panasonic吹風機」、「誰送我SMEG的電熱水瓶我真的會瘋掉」、「微電腦馬桶座」、「廚餘處理機、Marshall音響」。

另外，也有人建議，「直接包8000元現金紅包」、「一個小金塊，現在價格應該差不多」、「一雙襪子，然後請大家吃飯」、「饗 A Joy餐券2張」、「這個價格可以送日本來回機票了，送機票不可能最爛吧？不然送餐券、住宿券、泡湯券」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

交換禮物 聖誕節 掃地機器人 吹風機 紅包

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