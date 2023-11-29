誰能媲美台灣國民甜點？饕客點「2項古早味」：香到不得不買

台灣以美食聞名，許多外國客來台就是為了一嚐在地美味，更有人為此流連忘返，不時回味起台式料理的好滋味。一名網友發現，提拉米蘇堪稱是義大利的代表性甜點，走到哪裡都可以買到，讓他不禁好奇「最能代表台灣的國民甜點是什麼？」。文章掀起網友熱議，不少饕客都點名「2樣古早味甜點」，直呼是台灣基本款。

一名身為甜點控的網友在PTT發文，他發現義大利到處都可以吃到提拉米蘇，每次都被它綿滑的口感、濃郁的咖啡香氣誘惑，置身在嚐到美味甜點的幸福中。然而，原PO也不禁產生了一個想法，好奇詢問「如果義大利代表甜點是提拉米蘇，好奇大家覺得最能代表台灣的國民甜點是什麼？」

原PO認為，白糖粿及車輪餅雖然都是小時候會吃的食物，但也不是到真的很常吃，且因為現在販售的店家變少，要買到其實也不太容易，受好奇心驅使，便想問問其他網友們的看法。

文章掀起熱烈討論，饕客們也跳出來喊話，直言「2樣甜點」是國民甜點基本款，那就是雞蛋糕、車輪餅，「雞蛋糕、車輪餅是基本」、「絕對是車輪餅的啦」、「最愛雞蛋糕」、「巷口雞蛋糕，被香到不得不買」。

許多人也丟出自己的口袋名單，「小時候阿嬤會買菜燕」、「檸檬愛玉一票，小時候常吃的清爽點心」、「花生麻糬，噎到也要吃」、「紅龜粿」、「麵茶算不算甜品，哈哈哈哈哈」，也有網友分享個人看法，「如果飲料也算的話，肯定是珍奶」、「怎（麼）辦，看了好餓」、「我也愛提拉米蘇」。