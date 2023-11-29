快訊

中職／震撼彈！連兩年錯失總冠軍 樂天桃猿總教練換人

美麗島民調／侯康配支持度衝上3成 緊追賴蕭、拉開柯盈

認定條件嚴苛？官方幫倒忙？平埔族找回身分路遙遙

發喜餅老闆一句話引騷動 辦公室直接開戰「餅錢不該女方出」

聯合新聞網／ 綜合報導
女子發喜餅因為被發現喜餅費用是她來負擔，引起辦公室騷動。此為示意圖，圖片來源：Ingimage
女子發喜餅因為被發現喜餅費用是她來負擔，引起辦公室騷動。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

一名結婚的女子近日在Dcard上PO文表示，自己在辦公室發喜餅，卻引起辦公室一陣騷動。只因公司主管詢問後發現喜餅的錢是她出的，讓其他也是主管級的同事，語氣激動地為她抱不平，讓她驚訝之餘，無奈表示：「真的是關你屁事欸」。

原PO表示，發喜餅給同事純粹是想分享自己的喜悅，未料老闆在旁詢問她喜餅的錢是誰出的，原PO當下回答是自己出的，老闆竟接著說：「為何餅錢要女方出，該男方出就要男方出，怎麼可以妳出？」。原PO解釋是因為男方已出了包括婚紗和戒指的費用，因為心疼先生「花了太多」，所以餅錢就自己出了。

原PO並解釋，因為老闆平時會把她當女兒這樣的晚輩看待，在說話時是有點怕她嫁出去會吃虧的語氣。

但沒想到此一話題瞬間變成辦公室熱議的主題，附近不是同組的未婚組長也跑過來補充說明，言語激動地質疑喜餅的錢怎麼可以是女方出，並衝到她和老闆面前大喊，原PO則回答：「因為也沒收紅包，體諒老公花太多錢」，沒想到該名未婚的組長，十分堅持在傳統上就是男方出錢，大聲嚷嚷的語氣一度還驚動到整個辦公室的人以目光關切。

原PO表示，引起這場騷動的老闆可能沒想到該名組長會這麼激動，緩頰表示年輕人自己講好就好，但該名組長似乎還不想結速討論，繼續叫「這樣不對」，整場騷動在另一名主管請該名組長去開會後才終於停止，讓她越想越覺得「莫名其妙」。

網友見文紛紛留言表示：「其實女主管沒有惡意，只是怕你吃虧而已，站在你這邊替你說話」、「老闆可能是個有故事的人」，也有不少網友認為：「可是妳備受疼愛耶」、「老闆雖然管很多，但從字面上可看出關心意味」。

有人稱讚原PO「好棒懂得分擔，結婚就是夫妻了，兩個人一起努力」。針對喜餅錢究竟要由誰負擔，有人表示，傳統上應是男方來負擔，但由女方開出送餅名單；但若是被說「男方應該要出啊」，「這種話真的看了心情蠻差」。

結婚 喜餅

延伸閱讀

高雄氣爆曾借8死者停屍 名貴大飯店掛上出售海報

沈富雄曝柯文哲民調風向轉了：侯康配若打溫馨牌 贏面很大

郭正亮讚趙少康這樣做很「聰明」 還需在這點比速度

新光婦科名醫爆離譜婚外情 小三傳裸照向小四宣示主權

相關新聞

發喜餅老闆一句話引騷動 辦公室直接開戰「餅錢不該女方出」

自己在辦公室發喜餅，卻引起辦公室一陣騷動。只因公司主管詢問後發現喜餅的錢是她出的，讓其他也是主管級的同事，語氣激動地為她抱不平，讓她驚訝之餘，無奈表示：「真的是關你屁事欸」。

哪些國家會想去3次以上？ 一票網友秒答：跟離島比超划算

疫情解封後，台灣民眾出國旅遊的人數持續上升，也有不少人開始規劃春節時在國外過年。一名網友直言，目前覺得可以一直去的地方大概就是日本、泰國，好奇詢問大家哪些國家會想去3次以上？

觀光客1行為恐惹怒日本人 在台日人曝：最嚴重可能被打

台灣人瘋日本旅遊，每逢假期都會有許多出國潮，不過到了當地，有許多禮儀與規定不可不知。旅台日本部落客「日本人的歐吉桑」分享，在電車上打「視訊電話」，恐被日人視為「挑釁行為」。

陸生來台3個月曝「4個崩潰瞬間」 台灣人直呼超中肯

在遙遠的異地求學，需要適應不同的環境文化、語言表達還有生活習慣。一名中國大陸交換生分享在台灣的崩潰瞬間，像是不習慣公車非每站停、很少電子支付、網購相對不便等狀況，不少網友們對此有同感，但也有人覺得各有利弊。

發票小確幸飛了？中500元載具獎隔天消失 網點1關鍵「過幾天又回來」

鄰近月底發票中獎，是不少人的小確幸。不過一名大學生透露，打開手機自對兌獎App，發現自己的載具總共中了700元，但是隔幾天再度開啟App，500元載具獎憑空而飛，讓他直呼「這攸關我月底是不是又要吃土了，直接沒心情上課」。

「搬日本電器回台容易壞？」網掀論戰 過來人：還是在意保固

日本是國人旅遊的首選之一，隨著日幣貶值，不少哈日族已經前往血拼一波。不過一名網友指出，網傳購買日本電器，如果沒有改成適合台灣的電壓，會縮短物品壽命，他好奇詢問是否真有此事？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。