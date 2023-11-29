發喜餅老闆一句話引騷動 辦公室直接開戰「餅錢不該女方出」

一名結婚的女子近日在Dcard上PO文表示，自己在辦公室發喜餅，卻引起辦公室一陣騷動。只因公司主管詢問後發現喜餅的錢是她出的，讓其他也是主管級的同事，語氣激動地為她抱不平，讓她驚訝之餘，無奈表示：「真的是關你屁事欸」。

原PO表示，發喜餅給同事純粹是想分享自己的喜悅，未料老闆在旁詢問她喜餅的錢是誰出的，原PO當下回答是自己出的，老闆竟接著說：「為何餅錢要女方出，該男方出就要男方出，怎麼可以妳出？」。原PO解釋是因為男方已出了包括婚紗和戒指的費用，因為心疼先生「花了太多」，所以餅錢就自己出了。

原PO並解釋，因為老闆平時會把她當女兒這樣的晚輩看待，在說話時是有點怕她嫁出去會吃虧的語氣。

但沒想到此一話題瞬間變成辦公室熱議的主題，附近不是同組的未婚組長也跑過來補充說明，言語激動地質疑喜餅的錢怎麼可以是女方出，並衝到她和老闆面前大喊，原PO則回答：「因為也沒收紅包，體諒老公花太多錢」，沒想到該名未婚的組長，十分堅持在傳統上就是男方出錢，大聲嚷嚷的語氣一度還驚動到整個辦公室的人以目光關切。

原PO表示，引起這場騷動的老闆可能沒想到該名組長會這麼激動，緩頰表示年輕人自己講好就好，但該名組長似乎還不想結速討論，繼續叫「這樣不對」，整場騷動在另一名主管請該名組長去開會後才終於停止，讓她越想越覺得「莫名其妙」。

網友見文紛紛留言表示：「其實女主管沒有惡意，只是怕你吃虧而已，站在你這邊替你說話」、「老闆可能是個有故事的人」，也有不少網友認為：「可是妳備受疼愛耶」、「老闆雖然管很多，但從字面上可看出關心意味」。

有人稱讚原PO「好棒懂得分擔，結婚就是夫妻了，兩個人一起努力」。針對喜餅錢究竟要由誰負擔，有人表示，傳統上應是男方來負擔，但由女方開出送餅名單；但若是被說「男方應該要出啊」，「這種話真的看了心情蠻差」。