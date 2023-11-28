哪些國家會想去3次以上？ 一票網友秒答：跟離島比超划算

疫情解封後，台灣民眾出國旅遊的人數持續上升，也有不少人開始規劃春節時在國外過年。一名網友直言，目前覺得可以一直去的地方大概就是日本、泰國，好奇詢問大家哪些國家會想去3次以上？

一名網友27日以「哪些國家你會想去三次以上？」為題，在PTT發文表示，自己個人旅遊在意的地方比較多，有些國家覺得真的是去過1次就不會想再去，而他目前認為可以一直去的地方就是日本、泰國清邁。原PO透露，明年年初準備去日本，這也是解封後第4次前往，「畢竟最近日幣真的好便宜，整年下來根本一直破底，去買任何東西都覺得很划算」，他也好奇詢問：「還有什麼很划算又值得一直再訪的地方？」

對此，許多網友仍推薦日本：「當然是日本」、「日本想再去」、「今年去了4次東京」、「菲律賓跟日本都去4次以上」、「沖繩去了7次，還會繼續去，跟台灣離島比划算超多，從（匯率）0.28玩到0.22」。也有人推薦海島國家：「印尼啊，島嶼那麼多，去幾百次都不會膩」、「泰國真的很讚，你下次去蘇美島，超推」、「海島國家、日本，都很想再去」，還有人建議：「英國，一直玩不膩，以前每年都會去」、「去中國大陸也可以，地方那麼大」。

有些網友則反向推薦表示：「韓國，完全不會想去第2次，除非商務」、「其實台灣比韓國好玩」。