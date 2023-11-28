觀光客1行為恐惹怒日本人 在台日人曝：最嚴重可能被打

台灣人瘋日本旅遊，每逢假期都會有許多出國潮，不過到了當地，有許多禮儀與規定不可不知。旅台日本部落客「日本人的歐吉桑」分享，在電車上打「視訊電話」，恐被日人視為「挑釁行為」。

「日本人的歐吉桑」在臉書分享，去日本旅遊要避免在電車上打「視訊電話」，尤其在東京跟大阪的電車上更要注意，因為這些行為被視為挑釁其他乘客，有些日本人可能會受不了而破口大罵，或者直接毆打對方。

他指出，許多日本人能接受在電車裡面通話，因為通話內容可能很緊急或很重要，但99%的日本人不能接受在電車內打視訊電話，只要看到打視訊電話的人，不管通話者是老少、男女，都可能被找碴打架。

文章曝光後，許多網友回應「不管是捷運還是室內，我都很討厭用視訊電話或開擴音的行為」、「很多人把公共場所當自己家，超沒品的」、「台灣的捷運跟公車很多這種人」、「很多人逛街也開視訊，尤其做代購的都在直播，如果是觀光客店就算了，本地人的店也這樣」。