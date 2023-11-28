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發票小確幸飛了？中500元載具獎隔天消失 網點1關鍵「過幾天又回來」

聯合新聞網／ 綜合報導
9-10月發票中獎號碼已公布，但有人打開發票對獎App發現中的獎項消失了。聯合報系資料照片
9-10月發票中獎號碼已公布，但有人打開發票對獎App發現中的獎項消失了。聯合報系資料照片

鄰近月底發票中獎，是不少人的小確幸。不過一名大學生透露，打開手機對獎App，發現自己的載具總共中了700元，但是隔幾天再度開啟App，500元載具獎憑空而飛，讓他直呼「這攸關我月底是不是又要吃土了，直接沒心情上課」。

今年9、10月統一發票中獎號碼已於25日公布，一名大學生以「我的載具500獎啊」為題，在Dcard閒聊版上發文表示，25號晚上打開發票載具App發現中了700元，包括六獎200元、載具500獎500元。沒想到隔幾天再次開啟App，結果只剩下六獎200元，載具獎中獎通知莫名消失。

該名學生崩潰喊道：「直接把我的500塊拿走！有沒有人知道這是怎麼回事？這500塊對一個在北部讀書的大學生是一件很嚴重的事情，這攸關我月底是不是又要吃土了，直接沒心情上課」。

對此，不少網友也透露遇到相同情形：「我的也不見了欸！為什麼」、「我之前也有過喔，後來索性下載官方的App」、「我也是同樣的，不過有去財政部查確實有中獎」、「下午看也是不見，剛剛進去又有了，應該是App問題，其他App都有顯示」、「我去年也有發生這種事！一模一樣2張中700，一張500、一張200。500的開獎隔天直接消失，我嚇死，但是過幾天又自己回來了，原PO可以再等幾天試試」。

載具 統一發票

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