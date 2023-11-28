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「搬日本電器回台容易壞？」網掀論戰 過來人：還是在意保固

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人去日本旅遊，會扛電子產品回台。示意圖／ingimage
許多人去日本旅遊，會扛電子產品回台。示意圖／ingimage

日本是國人旅遊的首選之一，隨著日幣貶值，不少哈日族已經前往血拼一波。不過一名網友指出，網傳購買日本電器，如果沒有改成適合台灣的電壓，會縮短物品壽命，他好奇詢問是否真有此事？

一名PTT網友26日以「日本電器拿來台灣用容易壞？」為題，在閒聊版上發文表示，日幣貶值加上日本電器好用、有質感，很多人會代購或是去日本搬電器回台灣，但網路上存在一種說法，「台灣電壓高於日本，如果自己買平輸品，而沒透過代理改成適合台灣的電壓，電器壽命會縮短」。他疑惑問道：「什麼電壓高所以功率大，機器容易壞？這是都市傳說，還是真有其事？」

對此，其他網友們紛紛回應：「吹風機從來沒壞過」、「10年前從大阪買的熱水壺還好好的」、「買兩台日本原裝的電器，結果用到現在快20年了」、「水波爐、電鍋、熱水壺、清淨機都正常多年」、「我一堆日本電器20年了，頭好壯壯壞不了」、「我有搬水波爐和炊飯機，每天用都8年了，還好好的」。

但有網友指出：「扛過3台免治馬桶回台，都兩年左右壞掉，有些東西確實不適合台灣電壓，當初有1台要扛回來時，店員還提醒雖然電壓很接近，但最好裝穩壓」、「從日本帶回來的吹風機用沒多久就燒了，從此不敢帶吹風機回來，台灣其實買也不貴」、「事實上就是不一定，每個設備都不一定，有些設備對於電壓容許值比較寬，有些設備真的無法，會早死」、「個人是不喜歡賭，在日本逛到國際牌吹風機很心動，但還是等回台再買，電壓不同是一點，有保固也是一點」。

日本電器 都市傳說

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