桃機全球排名暴跌！他喊「軟、硬體設備都輸」 網有感：疫情期間0進步

桃園機場今年在英國SKYTRAX全球機場評比從67名跌到82名，這已是桃機連四年排名下跌，差距2019年最好的13名更是一路敗退。實際蒐集PTT網友看法，大多數人認為不管是軟硬體設備、機場氛圍都不如國外，還有拖了很久的第三航廈至今還沒蓋好，質疑疫情期間明明有很多時間，卻一點進步都沒有。

桃機國際排名溜滑梯 製表／周彥妤

有網友在PTT發文表示，桃機軟體、硬體設備都輸給其他國家，現在連前50名都進不了，每次從國外回來都在懷疑這是已開發國家嗎？尤其從歐洲回來，感受差距超大，像是來到東南亞開發中地區一樣。

對此，網友紛紛表示，「東南亞都比台灣好，不要太看得起自己了」、「你問DDP呀，8,000億前瞻計畫到哪裡了」、「會下污水淋旅客的機場還想要名次？」、「歐洲一堆機場燈光美、氣氛佳，台灣連燈光都不均勻」、「去過幾個國外機場，桃園機場真的鳥鳥的，上次回國，一到一航還聞到尿騷味」、「以前新加坡來台灣取經，結果現在台灣被海放到不行」、「桃機只有出入的功能，完全沒有想讓人多停」、「天花板很低，一點都不像國際機場的格局」。

其中，不少網友認為桃機沒把握疫情改善環境，真的太可惜，「別人趁疫情改建，我們啥都不做」、「三航廈拖老半天都還沒蓋好，你奢望啥，連在疫情期間沒啥乘客時也不動」、「三航廈也不知道蓋多久，飛機班班都延遲」、「拿疫情當藉口行擺爛之實」。不過也有少數網友替桃機說話，「沒誤點、沒不見行李我就很滿意了，歐洲我不敢托運，臉部辨識我還覺得滿方便的」、「坐飛機的地方，能準時起飛和快速拿到行李就好了」。

面對排名連年下跌，桃機公司回應，SKYTRAX評比方式是由旅客網路投票，其評比內容相當廣泛，桃機會秉持服務至上精神持續檢討改進；機場內各項作業涵蓋層面廣泛，包括航空公司、航空警察局、移民署等「機場服務大聯盟」會共同努力，爭取排名佳績。