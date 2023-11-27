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誰的晚餐不見了！他見螃蟹過馬路走「斑馬線」 網笑翻：行人的榜樣
民眾經常會在路邊看見流浪貓狗過馬路，但有網友透露，自己在街上看見1隻超特別生物過馬路，讓他忍不住拍下來並分享在「路上觀察學院」。目前該篇貼文更獲得752則留言與249次分享，引起網友熱議。
原PO在「路上觀察學院」分享一段影片，畫面中的螃蟹乖乖地走在斑馬線上，一旁的行人號誌燈顯示綠燈並倒數著過馬路的時間，特別的景象也讓他不禁驚呼「人生可以遇到幾次螃蟹過馬路～」。
影片一曝光，許多網友都被逗笑，「誰的晚餐逃跑了？」、「知道走斑馬線就算了，還知道要等綠燈才厲害！」、「連螃蟹都知道要走斑馬線」、「迪士尼才會發生的事情居然被你遇到了」、「守法的螃蟹」、「給行人做榜樣」。
還有網友指出，在蘭嶼、台南河堤邊等各地，偶而也能見到螃蟹過馬路的景象，「台南河堤旁邊，其實有些地方常常可以看到」、「台南安平夜晚在馬路上看得到」、「蘭嶼的日常啊」、「青螺村（澎湖）常常能遇見」。
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