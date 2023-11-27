沒熟的百香果「青筍筍」 他嚐一口超失望：像在吃草皮

百香果是相當具有代表性的熱帶水果。平常在吃百香果時，通常都是剖開果粒，用湯匙等餐具挖出果肉食用。酸甜的好滋味無論直接吃，還是搭配做成飲料都相當合適。近來就有一則和百香果相關的話題，在日本社群網站上引起討論。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「Invertebratist」，最近因為好奇百香果在成熟之前，到底會呈現什麼樣子，於是就找來一顆表皮還是青綠色的百香果，切開來一探究竟。

結果，還沒有成熟的百香果裡頭，盡是一些白色的籽粒，而且看起來相當稀疏，和成熟百香果滿滿帶有假種皮，濃稠的樣子差很多。網友另外試嚐，表示原先期待會像為成熟的柑橘類一樣，可能是偏酸的味道，然而實際吃起來，卻是「像草皮一樣」的植物味，讓他相當失望。

其他網友也紛紛表示「沒想到吃起來像草皮嗎」、「居然吃下去了」、「沒成熟就是這個樣子」、「但一般人不知道草皮是什麼味道吧」、「不知道像瓜果類的，拿去稍微醃製過會如何呢？不過好像也很困難」。