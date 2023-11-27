快訊

柯文哲自爆國際騙子設局開價 「當副手就給 2億美元」

噁！好市多盒裝蛤蜊有菸蒂險吃下肚 民眾嚇到直呼：好險我放過期

香港國泰航空推出「愛國者便宜機票」 鼓勵香港選民投票

沒熟的百香果「青筍筍」 他嚐一口超失望：像在吃草皮

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友試嚐還沒成熟的百香果，感到非常失望。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本網友試嚐還沒成熟的百香果，感到非常失望。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

百香果是相當具有代表性的熱帶水果。平常在吃百香果時，通常都是剖開果粒，用湯匙等餐具挖出果肉食用。酸甜的好滋味無論直接吃，還是搭配做成飲料都相當合適。近來就有一則和百香果相關的話題，在日本社群網站上引起討論。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「Invertebratist」，最近因為好奇百香果在成熟之前，到底會呈現什麼樣子，於是就找來一顆表皮還是青綠色的百香果，切開來一探究竟。

結果，還沒有成熟的百香果裡頭，盡是一些白色的籽粒，而且看起來相當稀疏，和成熟百香果滿滿帶有假種皮，濃稠的樣子差很多。網友另外試嚐，表示原先期待會像為成熟的柑橘類一樣，可能是偏酸的味道，然而實際吃起來，卻是「像草皮一樣」的植物味，讓他相當失望。

其他網友也紛紛表示「沒想到吃起來像草皮嗎」、「居然吃下去了」、「沒成熟就是這個樣子」、「但一般人不知道草皮是什麼味道吧」、「不知道像瓜果類的，拿去稍微醃製過會如何呢？不過好像也很困難」。

日本

延伸閱讀

冰箱清出一塊褐色不明物體 他大膽直咬一口嚇壞網友

5000零用錢「一年加1000或半年加250」哪個更賺？實際演算答案超乎直覺

鋁箔紙隔絕空氣、冷凍可以這麼做！日本大廠公布奶油保存秘訣

星太郎點心麵「麻辣味」逆輸入日本 標榜純台廠製造真的很辣

相關新聞

沒熟的百香果「青筍筍」 他嚐一口超失望：像在吃草皮

百香果是相當具有代表性的熱帶水果。平常在吃百香果時，通常都是剖開果粒，用湯匙等餐具挖出果肉食用。酸甜的好滋味無論直接吃，還是搭配做成飲料都相當合適。近來就有一則和百香果相關的話題，在日本社群網站上引起討論。

台南牛肉湯真的很頂？ 網揭與和牛差異：好喝但就是炒作起來的美食

百萬網紅Cheap近日對「我們牛肉湯不輸日本A5和牛」提出質疑，激起許多台南人怒火，在網路上引發論戰。一名網友便發文詢問，因為自己沒在台南喝過牛肉湯，但聽說許多在地人甚至會把牛肉湯當早餐，好奇「台南牛肉湯真的有那麼好喝嗎」？

好吃到升天！台南「1神秘小吃」只要80元 眾老饕暴動：這碗絕了

一講到台南，就會讓人想到「美食之都」，當地人連早餐都能吃得相當豐盛。最近有網友在臉書分享了一碗「神仙料理」，並說早餐來一碗「花80元就可以升天」，引發網友熱議。

桃園機場告示牌「出境、入境」消失！改完網大讚：更好懂

不少人規劃年底或明年要出國旅行，但你有注意過機場裡的「告示牌」變了嗎？一名網友分享，最近到桃園機場時，發現告示牌從原本的「出境／入境」變成「出發／抵達」，讓他大嘆沒有出國的感覺。不過，不少網友反倒認為新版告示牌更簡單明瞭。

高雄渣男劈腿10護理師！4人被要求墮胎 眾人好奇：到底有多帥？

高雄一間專科醫院遭爆有男護理師劈腿同院多名女護理師，根據爆料者提供的聊天紀錄，該男的慣用手法是發生性關係後，告訴對方「有小孩就生」，等到女方懷孕後，卻又無情叫人拿掉小孩，目前疑似已有10女護理師受害，懷孕者已知有4人。

吳欣盈任副手 PTT網友分析三原因：賴清德真正對手是柯文哲

藍白合破局，民眾黨總統參選人柯文哲副手也揭曉，由立委吳欣盈出任，兩人今（24）日上午到中選會登記，引發各界關注。有網友指出，吳欣盈比起國民黨總統參選人侯友宜，更能吸引中間選民，加上新光集團的加持，認為民進黨總統參選人賴清德的真正對手「應該是柯文哲」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。