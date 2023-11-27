台南牛肉湯真的很頂？ 網揭與和牛差異：好喝但就是炒作起來的美食

百萬網紅Cheap近日對「我們牛肉湯不輸日本A5和牛」提出質疑，激起許多台南人怒火，在網路上引發論戰。一名網友便發文詢問，因為自己沒在台南喝過牛肉湯，但聽說許多在地人甚至會把牛肉湯當早餐，好奇「台南牛肉湯真的有那麼好喝嗎」？

原PO在PTT發文表示，他很常聽說台南牛肉湯很好喝，且許多在地人一大早就會去喝牛肉湯當早餐，「認真說來，台灣似乎也只有台南有早上喝牛肉湯這樣的飲食習慣，個人是沒在台南吃過啦，各位老饕說說看，台南牛肉湯是真的讚還是過譽了？」

貼文引發網友討論，許多人都大讚台南牛肉湯真的好喝，「不錯喝，但是貴」、「真的讚，哪裡貴啊，一碗才80」、「是真的讚，我本身不太愛吃牛，但牛肉湯我可以」、「真的好吃，但價格不便宜所以很少吃」、「台南牛肉湯本來就是世界第一」、「溫體牛真的超好自吃，只是不會常吃」、「我同事一星期跑去吃2、3次，不過都吃中餐多」。

但也有人認為就是被炒作起來的小吃，「早就被觀光客炒成白癡價格，250元一碗湯能難吃到哪？」、「就雞排等級的日常美食而已，天花板不高」、「二十多年前根本不是什麼代表性小吃，可能十年前忽然有新聞報牛肉湯要排隊才忽然紅起來」、

更有留言認為溫體牛跟和牛根本無法相提並論，「不用說溫體牛拿來跟和牛比了，差太多，和牛拿來做牛肉湯不會難喝，但溫體牛拿來燒烤就知道差在哪了。反正就是路過看到，想吃就吃，就食物而已，不懂為啥要一直吹，一百元左右的食物不就是給你吃粗飽的」、「好喝是好喝，但是要拿A5和牛來相比還是算了，一個是快老死的乳牛，一個是吃高級飼料養大的肉牛」。

不過針對「台南人天天喝牛肉湯當早餐」，有網友出面說明並非如此，「牛肉湯對台南人來說也是小眾的早餐，誰跟你天天吃」、「好吃，但真的身邊台南人都很少吃」、「我記得之前看別的地方的討論，也是很多在地人跳出來，說根本沒那麼多當地人在吃？」、「看某些影片台南人也說沒在吃」。