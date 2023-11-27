快訊

東京自由行5天！她怨旅伴「2行為超雷」過來人打臉：根本100分

亞錦賽／台韓開幕戰保留500張票 12月3日大巨蛋開賣

柯文哲曾承諾要跟財團畫清界限 吳欣盈：不要用錢衡量我的愛國心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南牛肉湯真的很頂？ 網揭與和牛差異：好喝但就是炒作起來的美食

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅Cheap回覆網友留言時，針對「我們牛肉湯不輸日本A5和牛」提出質疑，意外掀起牛肉湯之亂。圖／台南市政府提供
網紅Cheap回覆網友留言時，針對「我們牛肉湯不輸日本A5和牛」提出質疑，意外掀起牛肉湯之亂。圖／台南市政府提供

百萬網紅Cheap近日對「我們牛肉湯不輸日本A5和牛」提出質疑，激起許多台南人怒火，在網路上引發論戰。一名網友便發文詢問，因為自己沒在台南喝過牛肉湯，但聽說許多在地人甚至會把牛肉湯當早餐，好奇「台南牛肉湯真的有那麼好喝嗎」？

原PO在PTT發文表示，他很常聽說台南牛肉湯很好喝，且許多在地人一大早就會去喝牛肉湯當早餐，「認真說來，台灣似乎也只有台南有早上喝牛肉湯這樣的飲食習慣，個人是沒在台南吃過啦，各位老饕說說看，台南牛肉湯是真的讚還是過譽了？」

貼文引發網友討論，許多人都大讚台南牛肉湯真的好喝，「不錯喝，但是貴」、「真的讚，哪裡貴啊，一碗才80」、「是真的讚，我本身不太愛吃牛，但牛肉湯我可以」、「真的好吃，但價格不便宜所以很少吃」、「台南牛肉湯本來就是世界第一」、「溫體牛真的超好自吃，只是不會常吃」、「我同事一星期跑去吃2、3次，不過都吃中餐多」。

但也有人認為就是被炒作起來的小吃，「早就被觀光客炒成白癡價格，250元一碗湯能難吃到哪？」、「就雞排等級的日常美食而已，天花板不高」、「二十多年前根本不是什麼代表性小吃，可能十年前忽然有新聞報牛肉湯要排隊才忽然紅起來」、

更有留言認為溫體牛跟和牛根本無法相提並論，「不用說溫體牛拿來跟和牛比了，差太多，和牛拿來做牛肉湯不會難喝，但溫體牛拿來燒烤就知道差在哪了。反正就是路過看到，想吃就吃，就食物而已，不懂為啥要一直吹，一百元左右的食物不就是給你吃粗飽的」、「好喝是好喝，但是要拿A5和牛來相比還是算了，一個是快老死的乳牛，一個是吃高級飼料養大的肉牛」。

不過針對「台南人天天喝牛肉湯當早餐」，有網友出面說明並非如此，「牛肉湯對台南人來說也是小眾的早餐，誰跟你天天吃」、「好吃，但真的身邊台南人都很少吃」、「我記得之前看別的地方的討論，也是很多在地人跳出來，說根本沒那麼多當地人在吃？」、「看某些影片台南人也說沒在吃」。

延伸閱讀

大安區不意外？他夾高麗菜+荷包蛋噴70元 網笑：是不是喊店員阿姨

超佛！彰化早餐店全品項最貴不超過「20元」 豆漿只要5元

阿嬤賣房救「欠債2千萬」賭鬼女兒 網友搖頭：賭博成癮無法救

搭計程車剛上高架就沒油 爸批運將：孩子遲到還要幫「推車」

相關新聞

台南牛肉湯真的很頂？ 網揭與和牛差異：好喝但就是炒作起來的美食

百萬網紅Cheap近日對「我們牛肉湯不輸日本A5和牛」提出質疑，激起許多台南人怒火，在網路上引發論戰。一名網友便發文詢問，因為自己沒在台南喝過牛肉湯，但聽說許多在地人甚至會把牛肉湯當早餐，好奇「台南牛肉湯真的有那麼好喝嗎」？

好吃到升天！台南「1神秘小吃」只要80元 眾老饕暴動：這碗絕了

一講到台南，就會讓人想到「美食之都」，當地人連早餐都能吃得相當豐盛。最近有網友在臉書分享了一碗「神仙料理」，並說早餐來一碗「花80元就可以升天」，引發網友熱議。

桃園機場告示牌「出境、入境」消失！改完網大讚：更好懂

不少人規劃年底或明年要出國旅行，但你有注意過機場裡的「告示牌」變了嗎？一名網友分享，最近到桃園機場時，發現告示牌從原本的「出境／入境」變成「出發／抵達」，讓他大嘆沒有出國的感覺。不過，不少網友反倒認為新版告示牌更簡單明瞭。

高雄渣男劈腿10護理師！4人被要求墮胎 眾人好奇：到底有多帥？

高雄一間專科醫院遭爆有男護理師劈腿同院多名女護理師，根據爆料者提供的聊天紀錄，該男的慣用手法是發生性關係後，告訴對方「有小孩就生」，等到女方懷孕後，卻又無情叫人拿掉小孩，目前疑似已有10女護理師受害，懷孕者已知有4人。

吳欣盈任副手 PTT網友分析三原因：賴清德真正對手是柯文哲

藍白合破局，民眾黨總統參選人柯文哲副手也揭曉，由立委吳欣盈出任，兩人今（24）日上午到中選會登記，引發各界關注。有網友指出，吳欣盈比起國民黨總統參選人侯友宜，更能吸引中間選民，加上新光集團的加持，認為民進黨總統參選人賴清德的真正對手「應該是柯文哲」。

日團Avantgardey來台排排坐吃小吃 網秒認地點：內行才知道

日本舞蹈團Avantgardey來台拍攝文總節目「WE ARE我們的除夕夜」，中華文化總會貼出拍攝成品，眼尖網友立刻認出拍攝地點在大稻埕慈聖宮，內行網友直呼，「有老人茶蜜餞路邊有賣毛蟹、廟會做醮，夏日廟後坐在路邊吃粉粿、米台目真懷念」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。