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桃園機場告示牌「出境、入境」消失！改完網大讚：更好懂

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園機場外的告示牌，從原本的「出／入境」標示變更為「出發／抵達」。圖／翻攝自Facebook
桃園機場外的告示牌，從原本的「出／入境」標示變更為「出發／抵達」。圖／翻攝自Facebook

不少人規劃年底或明年要出國旅行，但你有注意過機場裡的「告示牌」變了嗎？一名網友分享，最近到桃園機場時，發現告示牌從原本的「出境／入境」變成「出發／抵達」，讓他大嘆沒有出國的感覺。不過，不少網友反倒認為新版告示牌更簡單明瞭。

原PO在Facebook社團「路上觀察學院」發文表示，近日在前往桃園機場的路上，發現機場外面的告示牌上寫著「一航出發」、「一航抵達」，讓他好奇為什麼「出境／入境」會被改成「出發／抵達」，瞬間變得很白話，也讓他覺得少了搭飛機的感覺。

貼文引發網友熱烈討論，「因為有人搞混才會改」、「因為很多人看不懂」、「一堆人搞不清楚出境入境」、「80%的人都會搞不清楚」、「我小時候真的會搞混，以為進入機場搭飛機叫入境，離開機場叫出境」、「很多人以為我『進入』機場搭機是入境，我從機場『出來』是出境」。

許多人認為更改標示後更好理解，「我覺得這樣寫比較白話」、「白話很好啊，標語是讓每個人能懂的」、「路牌是用來給用路人看，一眼能看懂比較重要」、「年初出國的時候還是出境入境，那時就搞混了，這個月出國看到變成出發抵達，非常的清楚」。也有網友解釋，「國際通用語是『Departure／Arrival』而非『出境／入境』，因為大多數國家出發不等於出國，抵達也不等於從國外回來」。

事實上，先前有民眾反應出國的標示很混亂，因此桃園機場從6月開始，便逐步規劃將「出境入口／入境出口」改為淺顯易懂的「出發／抵達」，讓旅客不再霧煞煞、走錯路。

桃園機場

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