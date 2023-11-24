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吳欣盈任副手 PTT網友分析三原因：賴清德真正對手是柯文哲

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨總統參選人柯文哲（右）及副總統參選人吳欣盈（左）今天一同前往中選會登記為候選人，有網友認為，賴清德真正的對手是柯文哲。記者季相儒／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（右）及副總統參選人吳欣盈（左）今天一同前往中選會登記為候選人，有網友認為，賴清德真正的對手是柯文哲。記者季相儒／攝影

藍白合破局，民眾黨總統參選人柯文哲副手也揭曉，由立委吳欣盈出任，兩人今（24）日上午到中選會登記，引發各界關注。有網友指出，吳欣盈比起國民黨總統參選人侯友宜，更能吸引中間選民，加上新光集團的加持，認為民進黨總統參選人賴清德的真正對手「應該是柯文哲」。

一名網友在PTT分析，柯文哲副手吳欣盈比起侯友宜+趙少康陣營，更能吸引中間選民，再加上新光集團可以挹注資金，私下力挺柯文哲，如此一來柯文哲的聲勢可能超越國民黨，而且吳欣盈符合「中生代交替形象」，因此他預測「賴清德的真正對手應該是柯文哲」。

原PO接著指出，在立委選舉方面，民眾黨應該會有所突破，而且郭台銘跟柯文哲的交情友好，柯文哲可能會吸走郭台銘的選票，郭台銘也願意花錢投資柯文哲，因此賴清德反而在「危險邊緣」。

對此，網友回應「新光現在算是被台新派接手？但吳家兄弟很久之前跟前總統陳水扁不錯，多少會有綠營的交情吧，我覺得這是綠營不會下重手的原因」。

柯文哲在登記致詞時指出，民眾黨成為藍綠之外的第三大政黨，必須堅定步伐、堅守民主價值，目前台灣面臨少子化、高齡化等挑戰，對於兩岸關係之間，我們都同意維持現狀，而吳欣盈身為民眾黨現任立委，對公共事務非常有熱情，在立委期間也有優異的表現，支持者在場高喊「最好選哲，台灣會盈」。

民進黨總統參選人賴清德競總發言人陳世凱則批評「柯文哲金光加身，邀請新光集團第三代千金吳欣盈聯手，難道是基於選舉經費考量，選擇向財團靠攏？」

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