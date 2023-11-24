發送紀念T恤民眾靜靜等候 陸YTR：台灣人素質非常高

中國大陸旅遊YouTuber Sean，為答謝在台灣旅遊的影片創下近3千萬的瀏覽記錄，粉絲數也增至24萬人，近日選在台北市的饒河夜市發送紀念T恤，但因為數量不夠，原本擔心粉絲會爆發推擠情形，但未料台灣民眾的舉動，讓他忍不住在節目中稱讚台灣人「素質非常高」。

YouTuber Sean在影片中表示，為了感謝粉絲支持，準備了紀念T恤在饒河夜市發送，沒想到在5分鐘內全部送完，但隨著人潮愈來愈多，Sean坦言，當手上發送剩下5、6件的時候，「我真的很擔心會亂，因為還有一大批人沒領到」，「但每一個人都是安安靜靜地在那地方等著」，在旁的陳老師補充：「真的是一點聲音都沒有」，讓Sean大讚台灣民眾：「真的沒有見過素質這麼高的人」，也表示自己真的佩服得五體投地。

Sean還在影片中還說，不少台灣民眾還帶了禮物給他們，讓他相當驚喜，表示「真的有感受到台灣民眾的熱情」。

網友觀看完影片也在留言區表示：「大家都很冷靜，發完就默默等拍照，真的為台灣人感到很驕傲」、「身為台灣人，重視禮貌、秩序、合群。給予現場展現高素質的粉絲點個讚」、「台灣人不缺任何東西，要的是互相的心意跟尊重。都已經來送粉絲東西了，粉絲當然也會乖乖遵守規則。互相的心意有了就都足夠了」。