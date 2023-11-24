侯友宜念簡訊成藍白會談名場面 網笑：拆穿柯文哲國王的新衣

藍白郭三方會談昨(22)日在台北市君悅飯店舉行，但會後不歡而散，場中民眾黨總統參選人柯文哲，不滿國民黨總統參選人侯友宜念出簡訊「郭台銘需要一個理由退選」，現場火藥味極濃。PTT網友熱議「念簡訊真的太讓人震驚了」，網友笑稱「簡訊一出現，郭台銘立刻臉綠」、「簡訊念完，阿伯（指柯文哲）的公開透明國王的新衣被拆穿，後來說不出話氣的臉色鐵青」。

侯友宜昨晚在會談上徵求柯文哲同意，念出柯文哲傳的簡訊，「如果Cridet要給郭董，直接在他家也可以，不然找一個飯店都可以，他（郭）需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的，但是太多人在看，所以要秘密見面有困難，所以公開見面，私下見面有困難」。簡訊內容引發熱議。

一名網友在PTT以「今天哪一段名場面最出乎預料？」為題發文，藍白合會談就像一齣戲劇或電影，雖然有起承轉，但沒有合，他認為侯友宜念簡訊的橋段，實在是太讓人震驚了。

其他網友紛紛留言「簡訊一出現，郭台銘馬上臉就綠了」、「柯文哲想說完蛋了，郭不給錢了」、「柯被簡訊氣死」、「簡訊念完，阿伯的公開透明國王的新衣被拆穿，後來說不出話氣的臉色鐵青，只能跳針我遵守六點協議」、「柯文哲臭臉」、「雙面人在記者會上被公開處刑只能跳針」。

還有人留言「念出簡訊才知道柯文哲為人真的垃圾」、「笑死。根本是故意來破局的」、「簡訊念完整個氣勢逆轉」。但也有網友認為念簡訊對三方都不利，留言「簡訊就陷阱題，一死兩傷，侯也沒得利，爽到賴（指民進黨總統候選人賴清德）」。