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網列侯柯郭會談十大主張 神解：侯友宜該殺的球都有殺到

聯合新聞網／ 綜合報導
有人認為這場破局收場的三方會談，侯友宜仍是加分的結果，因為「侯該殺的球都有殺到」。圖為藍白郭會談中，國民黨總統參選人侯友宜（圖）在徵詢柯文哲同意未反對下，公開唸出柯文哲傳的簡訊情形。圖／聯合報系資料照片
有人認為這場破局收場的三方會談，侯友宜仍是加分的結果，因為「侯該殺的球都有殺到」。圖為藍白郭會談中，國民黨總統參選人侯友宜（圖）在徵詢柯文哲同意未反對下，公開唸出柯文哲傳的簡訊情形。圖／聯合報系資料照片

藍白郭三方會談最後因不歡而散引起輿論熱議，有PTT網友總結出侯柯郭三人在會談中的主張，有人列舉出國民黨總統參選人侯友宜昨日在會場上的表現，認為這場破局收場的三方會談，侯友宜仍是加分的結果，「侯該殺的球都有殺到」。

網友評析，這場會談雖然不歡而散，但「侯友宜該殺的球都有殺到」。反觀郭台銘的自我中心意識表露無遺，認為自己是「老大哥」，「但實際上藍白都沒把他放在眼裡」。至於柯文哲，網友多數認為，昨日侯友宜單靠一則簡訊就足以讓柯上演一場「渣男現形記」，表面上在侯、郭之間周旋，但又背地裡刺這兩個人，堪稱「政壇社死」的典範。

網友整理出侯柯郭三人在會談中，共10大主張如下：

侯友宜：

1.我要公開透明，不要小房間。

2.讓誤差範圍，是因為柯要求拿掉政黨比例。

3.柯傳簡訊給侯說「郭需要台階退場」，侯經過柯同意之後當場唸出來。

4.敢簽就要認，沒誠信的人會被唾棄。

柯文哲：

1.柯侯民調比較高，所以我是機關槍，你是步槍。

2.為什麼簽了不認？理由同上。

郭台銘：

1.馬、朱是不速之客。

2.侯侯你明明說你只會一個人來的（氣噗噗）。

3.候選人一起搓我們就進小房間；藍白政黨協商我就退場（結果就退場了)。

4.心裡可能偷偷想：「柯文哲背刺我；侯友宜不講武德」。

網友對於這篇整理紛紛見文表示，「侯氣勢大振！」、「國民黨只用了侯這張牌，就能讓柯自爆，其實對藍營不算太傷，至少不是傷筋動骨」。至於場內司儀黃士修叫陣，有人覺得，司儀其實不該發表意見，還有人覺得凌濤護主的表現很好，「以後肯定升官，老闆最愛這種」。

藍白會恐成破局。今天上午，侯友宜傳與趙少康搭檔參選2024年的總統、副總統，而柯文哲預料也將出面登記，搭檔吳欣盈參選正副總統，至於郭台銘是否參選或退選，截稿為止，則未有正式的結果。但柯文哲今天一早再度前往郭台銘家中密會，停留不到一小時後搭車離開，則仍引發關注。

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