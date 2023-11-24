藍白會談破局最大贏家是賴「做夢都在笑？」 網曝：君悅才是漁翁得利

藍白合昨晚協商確定破局，PTT網友討論「最大贏家是誰？」，有網友認為「破局就是侯贏」、「賴清德，做夢都會笑」、「郭台銘，花點小錢，看人耍猴戲」，但有大批網友都認為最漁翁得利的一方是台北君悅飯店，直呼「廣告費賺爛了」。

藍白合昨天（23日）上演最終回「公鬥」，前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、國民黨主席朱立倫在台北君悅飯店當著所有國內外媒體前公開談判，場面火爆、真刀真槍交鋒有如「政治實境秀」，除了馬英九外，4人爭執一個半小時後草草收場。

一名網友在PTT發文表示，藍白五人會議結果不盡理想，但至少有個贏家，他好奇問「今天最大贏家是誰？是開會地點經營人？還是他們的敵人？」

其他人則留言「破局就是侯贏，根本贏爛了」、「土條，該知道數學系的沒有資格說話惹吧」、「柯粉啊，終於沒有投侯正侯副的壓力」、「台灣人民贏了」、「國民黨」、「郭台銘，花點小錢，看人耍猴戲」、「民進黨區域立委爽翻翻」、「土條吧，錢有付值得」、「侯友宜，一吐怨氣，當全台洗臉弄他的人」。

不少人認為不在現場的民進黨總統候選人賴清德成為最大贏家，「賴清德，如果他有看直播應該笑到不行，總統穩了」、「賴蕭真的躺著選」、「賴清德，做夢也在笑」、「賴沒出現卻贏了這局」、「沒去的那個賴神，贏麻了」。

一票人指出，最大贏家是君悅飯店，紛紛留言「飯店啊，免費廣告」、「君悅廣告賺爛」、「君悅，不要再問了」、「君悅，賺爛了」、「君悅成最大贏家、郭爸爸今晚MVP」、「君悅明年不用宣傳預算了」、「不知道是君悅還是賴」。