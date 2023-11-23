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甜甜圈變成平價點心？ 網：其他甜點隨便買都破百

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為甜甜圈已成「窮人福音」，話題引起不少人的回憶。圖擷自Dcard
有網友認為甜甜圈已成「窮人福音」，話題引起不少人的回憶。圖擷自Dcard

無論是大人或小朋友很少有不愛吃甜點的，除糕餅店四處可見之外，甜甜圈更是平民化的甜點。日前一位網友有感而發貼文分享，認為甜甜圈已成「窮人福音」，不僅引發多數人的回憶，並熱烈議論哪種口味最好吃，不少人直指「蜜糖巧克力很讚」、「豆香超棒的」。

原po在Dcard 發文說，當年Mister Donut甜甜圈（Dunkin' Donuts之後也引進台灣，但2012年結束代理）剛引進台灣時，因為單價不便宜，都捨不得買。時到如今，隨便一買甜點、蛋糕都要破百元，原po感覺反而甜甜圈「已經變窮人福音了」。

一些網友認同「甜甜圈變成平價點心」，表示「這家漲幅真的算小了，記得很久以前吃35塊」、「真的，現在覺得真便宜」、「時常有活動，那時候買通常比較划算」，不過有些網友說，相較之下「鬍鬚張忽然變得平價了」、「我更願意買全聯的30元超大麵包」。

網友們也回憶起享用甜甜圈的經驗，表示「小時候都吃蜜糖跟巧克力，一直不理解豆香到底為什麼會存在，原來它是大人的口味」、「蜜糖巧克力很讚，雖然它真的很甜，可是真的好好吃。還有一款草莓棉花糖也很讚，上面有很多棉花糖，口感多了層次感」，有人說，「某一個期間推出的抹茶口味，吃起來覺得詭異」、「香料味太重，口感也很奇怪」，更有人說「那天本想去秀泰影城吃甜甜圈，但是看到Caco有新櫃，錢花在買衣服上，就不捨得再吃甜甜圈，但看到甜甜圈太吸引人，最終還是去吃了兩個」。

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