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列車將「起」動？他見中捷跑馬燈超疑惑 網神解答：講台語能秒懂

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇，為何台中捷運車廂內的跑馬燈上，寫的是「起」動而非「啟」動。圖／擷自「路上觀察學院」
網友好奇，為何台中捷運車廂內的跑馬燈上，寫的是「起」動而非「啟」動。圖／擷自「路上觀察學院」

捷運非常方便，是許多上班族及學生重要的交通工具之一。近日，有網友在搭乘台中捷運時，意外發現車廂內的跑馬燈寫著「本列車將『起』動」，讓他不解發文表示「為什麼不是『啟』動？」

原PO近日在搭乘台中捷運時，因對車廂內的跑馬燈內容有疑惑，便拍下照片並上傳至「路上觀察學院」。從圖中可見，跑馬燈上寫著「本列車將『起』動，請緊握扶手」，讓原PO頓時無法理解，好奇發文詢問「為什麼是用起動，而不是『啟』動？」

照片一曝光，立刻引起許多網友熱議，「因為不是《原神》（遊戲），沒資格使用啟動這兩個字」、「預備…起！」、「起來動一動，簡稱起動」、「『起動』是台中腔」、「我個人覺得開動比較好」、「只是叫你起來動一動，你想那麼多幹嘛？」、「我都唸ㄑ一ˇ動」。

貼文底下還釣出不少專業人士解答，「啟動是系統started，起動是乘載裝置（車廂）starting to move開始動作。列車或許一天只會啟動一次，但是每一站停靠後，都會『起動』前往下一站，用台語唸時更淸楚其中的差異，啟動就是ㄎㄟ ㄉㄤ˙；起動是ㄎㄧ ㄉㄤ˙」、「『啟動』是日常的首發，從總站駐車場啟動，這時還沒有乘客。『起動』則是每站停車上客後，用來提醒乘客」。

台中捷運

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