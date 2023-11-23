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「白襪配洞洞鞋」搭配難理解？一票網友曝用途：太方便了

聯合新聞網／ 綜合報導
洞洞鞋或拖鞋加上襪子的穿搭成為流行，網友透露好穿的原因。圖／翻攝路上觀察學院
洞洞鞋或拖鞋加上襪子的穿搭成為流行，網友透露好穿的原因。圖／翻攝路上觀察學院

許多人出門喜歡以輕鬆方便的穿搭風格為主，但有些造型實在讓人難以理解。近期在大街上就隨處可見「洞洞鞋+襪子」、「拖鞋+襪子」的搭配，對此，有網友疑惑問道，為什麼一群人都這樣穿？

Y2K（泛指1990年末期到2000初年之間的穿搭風格）熱潮強勢回歸，洞洞鞋從國民醜鞋進化成大家追捧的人氣潮物，在台灣深受年輕人喜愛。不過一名網友看到許多人穿洞洞鞋或是拖鞋，都會搭配襪子，21日在臉書社團「路上觀察學院」提出疑惑：「怎一群人這樣穿？」

對此，不少人同感疑問，「到底為何要穿襪子呢？跟上髮捲出門一樣我不懂」、「其實我也不懂，這是什麼流行？」、「蠻多大學生都這樣穿的」、「今年很流行的鞋？」、「為什麼一定要配襪子？真不能接受」、「這些人的審美觀是被火車輾過嗎？」

不過有網友解釋「不穿襪子的話，蚊子吃個外食還能提供獨立包廂」、「因為這種鞋不穿襪子，穿一陣子後鞋子脫下來，會發現被曬出洞洞形狀」、「因為是穿正常鞋子去上班，到公司換這種拖鞋方便」、「一堆科學園區的這樣穿上下班，因為進產線要換靜電鞋，襪子加拖鞋最方便換進出」。

也有網友認為：「這個鞋子不穿襪子，腳走久了會痛，出汗也不舒服！所以一定要穿襪子」、「對一些容易流腳汗的人，穿襪子是唯一解，因為一旦流汗，踩起來會噗滋噗滋，甚至會發出聲音」、「我是以前有在運動的時候就有這種習慣，穿襪子配拖鞋，拎著球鞋就出門的那種人」。

洞洞鞋 拖鞋

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