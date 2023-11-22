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仙麗兒廣告女模找到了！ 曾演出「布袋和尚」電視劇

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友分享販賣機上的廣告女模特兒的照片，更意外的是，有人真找到這位女模特兒的身分。讓圖擷自臉書
女網友分享販賣機上的廣告女模特兒的照片，更意外的是，有人真找到這位女模特兒的身分。讓圖擷自臉書

以前的公廁不像現在每間都備有公用衛生紙，所以臨時要上廁所卻面臨身邊沒面紙或衛生棉會覺很窘迫，這時公廁外的自動販賣機就能應急解決需求，而且你會發現多數販賣機都是廠商「仙麗兒」設置的。最近就有一位女網友在社群平台臉書發文分享販賣機上的廣告女模特兒的照片，更意外的是，有人真找到這位女模特兒的身分，讓人十分好奇，她現在長什麼樣子。

原po在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，照片中可以看到是販賣面紙的廣告，一位女模特兒面帶微笑，一手輕靠頭髮、一手持仙麗兒面紙的照片，照片中女模特兒清新動人模樣十分吸引人注意。不過從模特兒的髮型和穿著來看，應該有點歷史了。原po不禁感嘆「這個人應該是賣面紙賣最久的一個人！最少起碼賣了30個年頭了。」

貼文引發網友熱烈討論後，不少人留言回應笑稱，「她拯救了不知道多少人，突然在外面拉肚子時的窘境」、「從少女賣到現在都快當嬤了」、「應該都當媽媽了，跟當兵阿榮一同可列為台灣都市傳說人物」、「跟機車擋泥板美女一樣，到處都看得到」，有網友表示，「好廣告一次就可以用很久」、「感覺比較適合Po報時光社團」。

有人開玩笑稱，「據說是民國49年拍攝的」、「不止，我國小就有了，我1980年出生的」，但馬上就被指正，「1988年才設計面紙自動販賣機，你在那邊據說民國49年拍攝的」、「感覺髮型跟衣服不像49年拍攝的，應該還不是這種類型？」也有網友說，「以前半夜上公廁有被上面退色的照片嚇到過」、「現在已進化成可溶性衛生紙」，更有人稱讚女模特兒「真的蠻漂亮的」、「對我來說看起來真的是風韻猶存啊」、「馬來西亞以前也有相同的販賣機，也是相同的臉孔，販賣機應該是和台灣買的，我只是沒想到台灣到現在居然還繼續服務著」，「津津蘆筍汁廣告，這個才是真正久」。

令人意外的是，留言中有人真的找到這位女模特兒資料，她的本名叫做顏宏珊，過去曾拍過面紙廣告、各種歌曲MV，還有曾演出過《布袋和尚》等不少電視劇，並非仙麗兒的老闆娘。

令人意外的是，留言中有人真的找到這位女模特兒資料。圖擷自臉書
令人意外的是，留言中有人真的找到這位女模特兒資料。圖擷自臉書

販賣機 公廁

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