日人來台生活2年「被炎熱天氣嚇瘋」 喝到1飲品震驚狂讚：身心都清爽了

一個人獨自在異國他鄉生活，難免會碰到不適應的氣候、文化差異或食物等。一名日本編輯就分享到台灣生活近2年，最不能適應的就是夏天濕熱天氣，她一問朋友才知道，原來在台灣一定要做好防中暑措施，對方還推薦一款解熱飲品，該名日本人起初怕中藥味不敢嘗試，直到喝下一口被震驚到，直呼「身心都涼快了半截」，從那時起，還變成了該飲品的鐵粉。

日本新聞網站Grape刊出一則文章，內容為一名日本編輯Uuka分享來台灣生活2年的心得，她表示2年當中，最不能適應的就是台灣悶熱潮濕的夏天，雖然受到全球極端氣候影響，日本的夏天很熱，但處於亞熱帶的台灣更熱，令她意外的是，在台灣好像很少人去談「中暑」的話題，她好奇去問台灣朋友，朋友就直言「因為台灣人把天氣熱視為理所當然，所以每天都會做好防暑措施」。

朋友也為Uuka買了台灣常見的飲料「仙草茶」，讓她解熱消暑，起初Uuka害怕中藥味不敢嘗試，「因為它是一種中草藥，我很在意它散發的獨特氣味」，後來鼓起勇氣嘗試，一喝不得了，Uuka直呼被震驚到，「幾乎沒有想像中的苦味，清爽的香味穿過了我的鼻子，也許是心理作用，我的身體也變得凉爽了」。自此之後，Uuka完全成為仙草茶的愛好者，甚至會後悔之前為什麼避開。

Uuka喝到仙草茶被震驚到，直呼身體都涼爽起來，很後悔自己之前都不敢嘗試。圖／聯合報系資料照

Uuka表示，在日本，仙草通常都以果凍型態出現，但在台灣會將仙草製作成果凍、茶類和甜糖漿等不同種類食品，「作為中醫食材的仙草，有冷卻身體的效果，對中暑和解除疲勞有好處，雖然中藥容易給人一種死板印象，但在台灣卻能夠被做成剉冰、茶，且日常使用」。

Uuka也說，除了仙草茶，台灣的夜市和便利超商也有賣其他解暑的飲品，像冬瓜茶、綠豆茶、青草茶等，讓民眾有解熱需求，就能隨時隨地買到，「不僅好喝，還能輕鬆應對中暑，真是太令人高興了」。