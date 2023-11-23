刷馬桶清潔劑三分鐘內解決 洗免治馬桶多一步驟「延長壽命」
年關將至，漸漸來到準備大掃除的時候。而在打掃屋子的時候，廁所的清潔往往都是一大重點，特別是馬桶的部分，如果不好好處理，久了就容易產生異味。近來就有日本網友，分享在清潔馬桶時，應該注意的事項。
根據日本媒體「grape」報導，日本IG網友「ririri031」近來拍攝短片分享，指出在清潔馬桶時，很多人都會想說倒了清潔劑後，就先等上好一陣子，讓清潔劑發揮效用再沖水。然而ririri031卻指出，實際上在倒入清潔劑後，就應該在三分鐘內處理完畢，並將清潔劑沖掉。
之所以需要這麼做，是因為馬桶用的清潔劑，如果放置太久，可能產生氣化。雖然馬桶的陶瓷材質不會有事，但周邊的金屬、塑膠製品等等，都可能受到氣化的清潔劑影響，因此才必須要快速解決。如果家中使用的是免治馬桶，放置太久的清潔劑，就可能造成噴管故障。
此外在沖水時，也建議保持在馬桶蓋的狀況下進行。因為免治馬桶算是電器的關係，在清掃完畢之後，務必要將周圍的水分擦乾，以免有水滲入到機器空隙，造成機器劣化、故障等等。
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