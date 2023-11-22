陸生來台交換2個月大嘆「索然無味」 台網一看學校地點：確實無聊
台灣每個縣市都有自己的特色，哪一個地方最好玩或哪一個地方最無趣，一直是社群很熱門的話題。近日大陸一名交換生PO網表示，來台灣念書2個半月已經逐漸適應環境，但平常除了去上課外，在學校附近就找不到任何感興趣的事，感嘆自己生活變得索然無味，現在只想回家。貼文曝光後掀起討論，許多台灣網友看到該陸生所在地點卻直呼不意外，「主要是因為你在全台最無聊之一的縣市」、「有空閒時間去別的縣市玩吧」。
一名小紅書網友PO網表示，自己已經到清華大學交換2個半月，雖然逐漸習慣環境，但平日裡除了去學校念書、回宿舍外，在附近就找不到感興趣的新鮮事，「每天在新竹吃那幾樣，風景感覺也差不多，很少認識新朋友」，大嘆生活開始變得索然無味，只想回家。
貼文曝光後掀起一陣討論，不少台灣網友看到「新竹」直呼不意外，紛紛幽默留言，「因為你在一個只有麥當勞能吃的城市」、「那是因為你在新竹！新竹只有巨城而已」、「新竹剛好是全台灣比較無聊的城市，我是說...專注於事業與家庭的城市」、「你參加系上活動啊，大家都是宅宅，只有系上活動才熱鬧」、「新竹山區可以去尖石司馬庫斯、鎮西堡」。
有網友也鼓勵該陸生多多交朋友，也可以趁著假日去別的縣市走走，「台東花蓮太魯閣去過了沒？合歡山去爬過了沒？」、「日月潭有去打卡過了嗎？墾丁有去玩了嗎？高雄義大樂園玩過了嗎？」、「你主要是孤單，只能一個人去海邊，慢慢就索然無味」、「在任何一個城市，只要新鮮感過了就會無聊，生活和朋友都是需要經營的，不然即使你在倫敦紐約，一樣會想家」。
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