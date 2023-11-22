電鍋變黑更耗電！台電曝超簡單清潔4步驟 加碼2招省電小撇步

電鍋是台灣人家中幾乎都有的電器，但你家的電鍋是否底部也「變黃變黑」了呢？不僅會影響使用功能，也會更耗電！台灣電力公司日前分享清潔電鍋的簡單4步驟，更加碼教學2招，讓你使用電鍋能更省電！

台電在官網指出，用電鍋料理時，常常會有湯汁溢出，反覆加熱後會讓電鍋底部變黑變黃，這些汙漬或水垢若長期積在底部，就會影響電鍋發熱效率，增加食物加熱的時間，也會更耗電，提醒大家「定期清理電鍋」才會更省電。

針對電鍋的清潔方式，台電教學簡單4步驟：

1、先將白醋或檸檬片放置外鍋，並加水直到覆蓋髒污處。

2、按下電鍋加熱進行煮沸。

3、煮沸後關閉電源浸泡2小時。

4、將水倒出，用抹布或海綿擦拭。



台電也提醒，千萬別將電鍋拿去沖水，或將電鍋浸入水中，容易發生故障或導致觸電危險。建議大家使用完電鍋，可立即清潔鍋底，避免髒污累積，影響加熱。

除了定期清潔鍋底可省電外，台電也加碼2招省電秘訣，第一是不需要保溫時，記得拔插頭或關閉電源；第二是用蒸架或蒸盤，多道菜一起蒸，就能更省電！