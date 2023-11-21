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7萬元買林襄沉浸式寫真引熱議 網曝內容物挺：有多種選擇

聯合新聞網／ 綜合報導
林襄。 圖／擷自IG
林襄。 圖／擷自IG

中華職棒樂天桃猿專屬啦啦隊樂天女孩成員林襄，發行沉浸式寫真， 有一位男網友就在Dcard 發文說，竟然真的有人花7萬元買，原PO問看完內容物後，「襄民們」覺得值得嗎？

原PO文中表示，其實自己也很想買，但還在觀望，因為寫真的價格已經是自己1.5個月薪水。再看看寫真套裝內容物，「除了APP版跟VR版專屬內容外，外加跟襄約會吃飯1次、VR頭盔1個、等身壓克力親簽立牌、壓克力小立牌一套6個和原味御守一套6個」，原PO說這樣的組合，真的是算很有誠意。原PO說還有3萬元的組合，其中也有壓克力牌或VR頭盔，也算物超所值，比較適合他這種小資族；如果真的只想買本寫真做紀念，也有不到一千塊跟兩千多塊的，就跟她平常寫真差不多。原PO在文末還是不忘恭喜林襄，募資破50萬元。

網友們看完貼文後，襄粉們紛紛留言回應說，「7萬元而已，有什麼好大驚小怪」、「很值得，內容物這麼多，還可以每天看到她」、「預算多有多的買法，預算少有少的選擇，我買千元之內的寫真就好」，還有人表示「感受到這社會的人真的很寂寞，會願意花幾萬元來獲得陪伴感也好，追星的成就感，看到我眼淚都要掉下來了」。

但也有人不認同，「火山孝子」、「等身立牌可以用來幹嘛？抱著睡？」、「好神奇，他都有男友了，還一堆人抖內喔？我也有在看直播，有男友的，我就不想抖了」，也有網友說，「其實她本人很好啊！看事情不要只看網路表面資訊」。

林襄

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