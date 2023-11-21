針織衣貴又不保暖 一票人吐「購買原因」：不退流行

近日天氣濕冷、日夜溫差大，不少民眾已經換上禦寒衣物。有一名網友表示，針織衫有許多缺點，像是價格、保暖等方面，因此好奇問大家為何喜歡針織衫。

針織衫是經典服裝單品之一，款式多樣，能夠呈現出各種穿搭風貌，社群上也有不少流行搭配教學。一名網友15日以「為什麼想買針織衫？」為題，在Dcard穿搭版上表示，針織衫明明不保暖、不好洗、容易變形，而且價格非常貴，卻依然有很多人購買，因此好奇發文詢問大家購買的理由。

貼文曝光後引起熱烈討論，不少網友滿意服裝外觀，「好看好搭配啊」、「因為很可愛」、「好看啊，不需要別的理由。不過說真的台灣也冷不到哪去，針織衫反而比厚外套能穿」、「衣櫃裡有超多針織的人來回答，因為很好看、好搭、經典不退流行，而且其實發熱衣加針織加薄外套，基本上就夠過冬啦（台灣的冬天）」。

也有網友認為材質不錯，「穿起來舒服」、「我幾乎每天穿針織衫耶，甚至夏天也有短袖和無袖的，針織衫不會皺，不用一直燙」、「買羊絨材質的的肯定保暖」、「保暖吧，不保暖的應該是羊毛比例很低，或穿在外面以為能防風」。