聽新聞
test
0:00 / 0:00
針織衣貴又不保暖 一票人吐「購買原因」：不退流行
近日天氣濕冷、日夜溫差大，不少民眾已經換上禦寒衣物。有一名網友表示，針織衫有許多缺點，像是價格、保暖等方面，因此好奇問大家為何喜歡針織衫。
針織衫是經典服裝單品之一，款式多樣，能夠呈現出各種穿搭風貌，社群上也有不少流行搭配教學。一名網友15日以「為什麼想買針織衫？」為題，在Dcard穿搭版上表示，針織衫明明不保暖、不好洗、容易變形，而且價格非常貴，卻依然有很多人購買，因此好奇發文詢問大家購買的理由。
貼文曝光後引起熱烈討論，不少網友滿意服裝外觀，「好看好搭配啊」、「因為很可愛」、「好看啊，不需要別的理由。不過說真的台灣也冷不到哪去，針織衫反而比厚外套能穿」、「衣櫃裡有超多針織的人來回答，因為很好看、好搭、經典不退流行，而且其實發熱衣加針織加薄外套，基本上就夠過冬啦（台灣的冬天）」。
也有網友認為材質不錯，「穿起來舒服」、「我幾乎每天穿針織衫耶，甚至夏天也有短袖和無袖的，針織衫不會皺，不用一直燙」、「買羊絨材質的的肯定保暖」、「保暖吧，不保暖的應該是羊毛比例很低，或穿在外面以為能防風」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言