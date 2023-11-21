新北耶誕城怎麼紅的？ 眾人曝關鍵：辦10幾年很成功

提及聖誕節好去處，不少人會聯想到位在板橋的「新北耶誕城」，不過一名網友坦言自己去過後，沒有想再去第2次的慾望。他以為新北耶誕城過幾年就會過氣，但人潮依然眾多，因此好奇詢問當初爆紅的原因。過來人透露，新北耶誕城舉辦10多年，已經做出口碑，所以才能持續吸引民眾前往。

一名PTT網友12日以「新北耶誕城當初是怎麼紅起來的？」為題，在閒聊版上發文。他指出新北板橋耶誕城至少也紅了4、5年了，每年都很多人去，因為好奇特別之處，所以決定親自前往，「人超級多，可能就是有一些聖誕裝飾燈，但老實說，並沒有想再去的慾望」。原PO以為新北耶誕城幾年後就會過氣，結果依然很熱門，他不解問道，「當初是怎麼紅起來的？」

對此，網友們表示：「做出口碑」、「辦得不錯」、「真的很多人會去啊」、「情侶、曖昧對象、溜小孩的好去處啊」、「千禧年後全台都跨年，新北跨年沒人去，只好辦個耶誕節活動，沒想到幾年後成功了」、「應該辦了10幾年了」、「辦快10年了吧，而且記得當初第1年的時候人沒這麼多」；還有人點出：「看明星去的了」、「免費演唱會」、「有繞場的小火車、旋轉木馬、小飛機，都不用錢」。

不過有人直言：「就沒其他地方可去啊」，也有附近居民、過來人崩潰直呼：「兩個月的交通地獄！」、「人超多，交通很可怕」。