快訊

被問為何中午致電侯友宜 柯文哲曝原因：壓力太多了 電話接到不敢接

吳亦凡性侵案件驚爆大反轉 寫手指都美竹謊話連篇：捏造8名假受害者

新北耶誕城怎麼紅的？ 眾人曝關鍵：辦10幾年很成功

聯合新聞網／ 綜合報導
2023新北歡樂耶誕城17日開城，有網友好奇耶誕城當初爆紅的原因。圖／新北觀旅局提供
2023新北歡樂耶誕城17日開城，有網友好奇耶誕城當初爆紅的原因。圖／新北觀旅局提供

提及聖誕節好去處，不少人會聯想到位在板橋的「新北耶誕城」，不過一名網友坦言自己去過後，沒有想再去第2次的慾望。他以為新北耶誕城過幾年就會過氣，但人潮依然眾多，因此好奇詢問當初爆紅的原因。過來人透露，新北耶誕城舉辦10多年，已經做出口碑，所以才能持續吸引民眾前往。

一名PTT網友12日以「新北耶誕城當初是怎麼紅起來的？」為題，在閒聊版上發文。他指出新北板橋耶誕城至少也紅了4、5年了，每年都很多人去，因為好奇特別之處，所以決定親自前往，「人超級多，可能就是有一些聖誕裝飾燈，但老實說，並沒有想再去的慾望」。原PO以為新北耶誕城幾年後就會過氣，結果依然很熱門，他不解問道，「當初是怎麼紅起來的？」

對此，網友們表示：「做出口碑」、「辦得不錯」、「真的很多人會去啊」、「情侶、曖昧對象、溜小孩的好去處啊」、「千禧年後全台都跨年，新北跨年沒人去，只好辦個耶誕節活動，沒想到幾年後成功了」、「應該辦了10幾年了」、「辦快10年了吧，而且記得當初第1年的時候人沒這麼多」；還有人點出：「看明星去的了」、「免費演唱會」、「有繞場的小火車、旋轉木馬、小飛機，都不用錢」。

不過有人直言：「就沒其他地方可去啊」，也有附近居民、過來人崩潰直呼：「兩個月的交通地獄！」、「人超多，交通很可怕」。

聖誕節 新北 歡樂耶誕城

延伸閱讀

奶油攻占包廂！飯店慶生「打蛋糕仗」 奧客搞壞電路引眾怒

小資族迎春天！達人破解UNIQLO特價規則 揭1省錢手法：不怕再買貴

清潔洗衣機竟出現「神奇海苔片」！過來人分享實用妙招：可拿魚網撈

台灣人多愛用保溫杯？ 眾人認同曝這1地方最愛拿來當贈品

相關新聞

新北耶誕城怎麼紅的？ 眾人曝關鍵：辦10幾年很成功

提及聖誕節好去處，不少人會聯想到位在板橋的「新北耶誕城」。不過一名網友坦言自己去過後，沒有想再去第2次的慾望。他以為新北耶誕城過幾年就會過氣，但人潮依然眾多，因此好奇詢問當初爆紅的原因。

清潔洗衣機竟出現「神奇海苔片」！過來人分享實用妙招：可拿魚網撈

洗衣機使用一段時間後，需要定期清洗，才能維持洗淨衣物的好品質。不過日前一名女網友發文分享，自家洗衣機在清洗後，非但沒有變乾淨，反而出現如「海苔」般的汙片，且這些汙片還很難擦拭乾淨，讓她相當苦惱，因此發文求助網友們。

台灣人多愛用保溫杯？ 眾人認同曝這1地方最愛拿來當贈品

許多台灣人喜歡使用保溫杯，上班、運動時也常常會攜帶。而近日一名網友發現，自家櫃子裡有25%是瓷杯、瓷盤、瓷碗贈品，10%是玻璃杯、玻璃盤、玻璃碗贈品，剩下的幾乎都是金屬保溫杯，讓他直呼「到底台灣人多喜歡用這種東西當贈品？」

小資族迎春天！達人破解UNIQLO特價規則 揭1省錢手法：不怕再買貴

UNIQLO為日系服飾品牌，不只販售日常服飾，也時常推出聯名服裝，因此深受大眾喜愛。目前經營YouTube頻道「質男日著 WearLife」的Allen在影片中分享，若想買UNIQLO的衣服不想錯過特價，可利用「UNIQLO比價」網站比價。

SUBWAY好吃卻生意冷清？ 網友揭「3缺點」：很空虛

SUBWAY在台灣經營多年，主打「健康潛艇堡」。但一名網友發現，明明餐點健康又好吃，價格也不會太貴，家附近的SUBWAY卻總是很冷清，讓他感到十分不解，詢問眾人SUBWAY生意不好的原因。

陸人羨慕台灣1文化喊「華人之光」 揭無語現況努力移民：超想來台定居

「大陸對LGBT的態度，只能說是讓人無語憤怒」，一名大陸網友在Dcard發文分享個人經歷，自己出身於平凡家庭，從小就努力讀書準備移民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。