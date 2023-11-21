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清潔洗衣機竟出現「神奇海苔片」！過來人分享實用妙招：可拿魚網撈

聯合新聞網／ 綜合報導

女網友分享，自家洗衣機在清洗後，非但沒有變乾淨，反而出現如「海苔」般的污片。圖片來源/FB社團「我愛全聯-好物老實説」
女網友分享，自家洗衣機在清洗後，非但沒有變乾淨，反而出現如「海苔」般的污片。圖片來源/FB社團「我愛全聯-好物老實説

洗衣機使用一段時間後，需要定期清洗，才能維持洗淨衣物的好品質。不過日前一名女網友發文分享，自家洗衣機在清洗後，非但沒有變乾淨，反而出現「海苔」般的污片，甚至很難擦拭乾淨，讓她相當苦惱，因此發文求助網友們。

原PO在FB社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，她使用洗衣槽專用清潔劑清洗自家洗衣機，在第一劑清洗完後卻發現洗衣軸盤上殘留像海苔般的污片，她先使用濕毛巾嘗試擦掉，但因污片黏附力不強，「感覺在擦的同時海苔污片又隨著掉進軸盤洞裡，使用完第2包也是一樣，還是有很多海苔污片在軸盤上黏附」，原PO無奈之下只好發文詢問網友建議。

貼文一出，網友們祭出各種奇招，「快結束還滿水時買一隻撈魚網撈」、「可以丟一件乾淨但已經不要的毛巾之類的布料一起洗，那些海苔片會黏在布料上面，就比較不會洗出來又掉回去洗衣機裡面」、「上次也是社團成員建議我使用漂白水靜置一晚，清潔溜溜，不然本來我家的洗衣機比妳的海苔還嚴重」、「洗衣機裡面的濾網要先拆下來洗乾淨，然後丟一條毛巾，洗衣槽洗劑再下去洗一次就會乾淨了」。

此外，也有網友表示，如果很髒的話可以請人到府幫忙清洗，「如果已經是這種程度，建議請人來清洗內桶，打開後保證會得到驚喜」、「量大到一個程度，直接請人來洗洗衣機吧！顯然桶外已經有自己的一片天了」、「出現海苔的時後，就是一定要請專業的來清洗，沒有其他更好的方法了」、「我固定每年請人來清洗，會比較乾淨，這個清洗粉是屬於保養」。

毛巾

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