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台灣人多愛用保溫杯？ 眾人認同曝這1地方最愛拿來當贈品

聯合新聞網／ 綜合報導
不少台灣人喜歡用保溫杯，網友指出這是百貨公司最受歡迎的贈品。 圖／Ingimage
不少台灣人喜歡用保溫杯，網友指出這是百貨公司最受歡迎的贈品。 圖／Ingimage

許多台灣人喜歡使用保溫杯，上班、運動時也常常會攜帶。而近日一名網友發現，自家櫃子裡有25%是瓷杯、瓷盤、瓷碗贈品，10%是玻璃杯、玻璃盤、玻璃碗贈品，剩下的幾乎都是金屬保溫杯，讓他直呼「到底台灣人多喜歡用這種東西當贈品？」

一名PTT網友20日發文表示，家裡最近要更換廚具，周末幫忙整理櫃子的時候，發現裡面除了有一些太白粉、垃圾之外，還找到了許多贈品，有25%是瓷杯、瓷盤、瓷碗，有10%是玻璃杯、玻璃盤、玻璃碗。

原PO指出，剩下的物品幾乎都是有使用過，卻不知為何收起來的金屬保溫杯、保溫壺贈品，以及沒有使用過的單層金屬運動水壺、塑膠保溫杯和保溫壺贈品，總共20幾組，名牌、雜牌都有。他見狀直呼，「到底台灣人多喜歡用這種東西當贈品？太奇怪了吧，每個人平均都要有5支（保溫杯）嗎？」

對此，網友們紛紛回應：「各大百貨活動送的」、「百貨公司贈品保溫杯都非常精美」、「每次百貨公司都是送這些」、「百貨公司真的超愛送這個，而且整個檔期的贈品，幾乎就是這個最受歡迎」、「有女性長輩說要常換，但她又捨不得丟，整個櫥櫃都是水壺」。

也有人表示：「家裡都東放一個西放一個」、「我就愛一直買杯子，7-11的也很愛買，家裡大概有上百個杯子、保溫杯」、「買來就會用，沒用到的贈品1個（送的很難合用），現在有3個每天用，早上泡茶、睡前水杯、上班用，杯子有好幾個」。

台灣人 保溫杯 贈品

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