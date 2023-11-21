小資族迎春天！達人破解UNIQLO特價規則 揭1省錢手法：不怕再買貴

UNIQLO為日系服飾品牌，不只販售日常服飾，也時常推出聯名服裝，因此深受大眾喜愛。目前經營YouTube頻道「質男日著 WearLife」的Allen在影片中分享，若想買UNIQLO的衣服不想錯過特價，可利用「UNIQLO比價」網站比價。

Allen首先介紹，UNIQLO的特價分為限時特價及紅標特價。若是限時特價，即代表該商品僅在固定檔期內才有優惠，等過了檔期就會恢復原價。而紅標特價主要出現在換季出清，意味著商品售價已調降，且日後還會越來越低。

Allen接著說明，UNIQLO的商品價格存在固定級距，價格從最低的190元以100元為單位增加，超過1000元後則為1290、1490、1990和2490元，更高的價錢會以500元為單位繼續向上增加。而UNIQLO每次修改商品價格，大多以當前價格減少1至2個級距。舉例來說，若襯衫原價是790元，限時特價的價格便是590元；若是換季特價，首次調降的價格為590元，再次調降的話則為490元。

若是不想錯過特價，Allen分享「UNIQLO比價」網，網站中會記錄台灣UNIQLO每項商品的歷史價格波動，只要在UNIQLO官網上複製6位數的商品貨號，接著將貨號貼到UNIQLO比價網，便能看到該商品的歷史價格。

Allen說明，若是看到圖表線條規律起伏，代表是長期熱銷、基本款商品，難出現紅標特價，可趁限時特價時購買；若是線條跌了又跌，代表是紅標特價商品，通常兩個禮拜會調降價格，可持續追蹤最低價。