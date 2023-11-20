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SUBWAY好吃卻生意冷清？ 網友揭「3缺點」：很空虛

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇為何SUBWAY明明好吃又健康，生意卻總是不好，眾人點出「3關鍵原因」。圖／法新社
一名網友好奇為何SUBWAY明明好吃又健康，生意卻總是不好，眾人點出「3關鍵原因」。圖／法新社

SUBWAY在台灣經營多年，主打「健康潛艇堡」。但一名網友發現，明明餐點健康又好吃，價格也不會太貴，家附近的SUBWAY卻總是很冷清，讓他感到十分不解，詢問眾人SUBWAY生意不好的原因。

原PO在PTT發文表示，他很喜歡吃SUBWAY，30歲以後吃6吋潛艇堡加餅乾和氣泡水就能吃飽，但卻發現家附近的SUBWAY生意看起來一直都很不好，「明明以現在上漲的物價來說，價格也不算貴，滿好吃又有生菜，為什麼生意始終不好呢？」

文章引起熱烈討論，許多網友認為主要是價格仍偏貴且吃不飽，「價格是主因，價格少一半生意會變好」、「超好吃可是太貴了」、「以前吃覺得以份量來講頗貴」、「貴到爆炸」、「超貴的吧，6吋都快要200了，還吃不飽」、「主要是吃完沒有飽足感吧，會空虛」、「生菜給的很小氣」。

也有人認為是因為台灣人不習慣吃冷食，「呆丸狼（台灣人）就愛吃炸物肉肉肉」、「台灣人就愛吃重油重鹹重味素味精」、「太養生了，跟吃草沒兩樣」、「我是沒辦法天天吃冰的食物啦」、「不喜歡冷食」。

不過也有喜愛SUBWAY的粉絲反駁，「SUBWAY明明很好吃，清淡爽口，我重口味的人都喜歡吃了」、「我超愛，我可以每天吃」、「生意其實不錯，我大概一星期會吃一次，買12吋可以吃兩餐，有在控制飲食的蠻適合的吧」。

Subway

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