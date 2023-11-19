陸人羨慕台灣1文化喊「華人之光」 揭無語現況努力移民：超想來台定居

「大陸對LGBT的態度，只能說是讓人無語憤怒」，一名大陸網友在Dcard發文分享個人經歷，自己出身於平凡家庭，從小就努力讀書準備移民，然而他卻直言，比起歐美國家，更想來台定居，原因曝光後也引起熱烈討論。

原PO表示，作為一個普通的家庭小孩，自己早早便訂下目標，目前認真讀書，努力向歐美移民。不過比起歐美，原PO直呼，自己更想在台灣定居、很喜歡台灣的文化，不僅生活壓力不大、氣候也舒適，更重要的是有中文語境下的LGBT文化「真的讓人很心動」。

原PO指出，包括身邊一位正準備移民的女同志同學也超喜歡台灣，「同樣是中文語境下的社會卻天差地遠，讓我感覺超魔幻的」。然而話鋒一轉，原PO坦言，要來台灣卻比去香港、歐美都還要難，由於只有結婚一條路，所以只能放棄。

原PO嘆道，如今大陸連旅遊也不放人，只能等出國後再來台灣玩。他認為台灣對於LGBT的態度，比起美國很多保守的地方，都相對包容很多，直呼「真的是華人之光」，不過也不禁好奇「真的有如自己想的這麼好嗎？」

貼文一出，網友們持正反意見。部分人認為在台灣社會對LGBT族群，仍保有歧視眼光，「對LGBT的態度『相對』好而已，舉個例來說，你那裡接受度假設5%好了，台灣這裡也只是30%，但還是有70%是不太能接受的，所以別想的太美好」、「不會了，一樣會歧視。按台灣人文化，人在前面不會說什麼；不過你走了，很多東西（就）聽到了」、「台灣的好處是大多數人不想惹事，所以表面上是不會干涉的，但網路上其實還是可以看到很多不友善的言論」、「比起台灣，歐美人士對LGBT還是比較能接受的，畢竟文化更多元、觀念更開放，尤其是西歐、北歐國家還有加拿大」。

不過，也有網友認同原PO，認為在亞洲地區，台灣的法律確實在LGBT權利保障上友善許多，「雖然台灣還是有一些歧視，但是單論亞洲真的找不到更好的國家了，泰國其實也很開放，但是法律倒是很保守」、「台灣在亞洲整個脈絡下，這方面真的很不錯。沒有地方是完美的，只是相對舒適罷了！都要自己去覺察跟體會」、「我有認識新加坡、馬來西亞的男同志也很喜歡台灣的氛圍，可能自己身在其中不覺得有比較好」、「我在台北跟男人牽手也沒人覺得怎樣欸，覺得城市都蠻開放的」。