聽新聞
test
0:00 / 0:00
台男只愛去日本「挨轟沒國際觀」 老司機全搖頭：去這2國才是真男人
隨著疫情解封，越來越多人出國旅遊，其中日韓都是台人愛去的國家。有一名網友表示，台灣男生常常被嫌沒有國際觀，觀察下來，出國9成都是去日本，「好像對其他國家都沒有興趣」，不少老司機指出，真男人都會去「越南、泰國」。
網友在PTT發文指出，台灣男生常常被嫌沒有國際觀，反觀女生年紀輕輕就周遊列國，感覺見識多廣。但是觀察下來，男生其實也不是不出國，只是問了10個男生，有9個都回答日本，等於有9成都是去日本玩，但是女生出國可能會去日本、韓國、泰國、法國、美國、澳洲，基本上可能每次都不同，好奇「台男對於日本以外的國家沒興趣嗎？」
不少老司機指出，「真男人都去越南」、「還沒去過日本的路過」、「當然是去越南、泰國洗澡啊」、「我之後會去越南」、「不要亂說，我們還喜歡去越南、泰國」、「去過的小秘密地方不會跟你講啊」。
但也有人表示，「反正我是這樣沒錯，但也沒有覺得有什麼不好，不是為了女生那種見世面的理由，單純是因為喜歡日本的食物跟玩具」，還有人不懂原po的想法，「國際觀跟出國去哪裡根本兩回事」、「出國玩不等於有世界觀...」、「笑死，去一堆國家就叫有國際觀？結果都只是購物拍網美照」。
根據「交通部觀光局」今年（2023）1月至9月統計，今年國人出國人數共有842萬人次左右，其中以40-49歲為最大宗，國家排名第一名為日本、接續為中國、韓國、越南、泰國，其中日本人次約為300萬，大大領先第二名中國的100萬人次。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言