台男只愛去日本「挨轟沒國際觀」 老司機全搖頭：去這2國才是真男人

隨著疫情解封，越來越多人出國旅遊，其中日韓都是台人愛去的國家。有一名網友表示，台灣男生常常被嫌沒有國際觀，觀察下來，出國9成都是去日本，「好像對其他國家都沒有興趣」，不少老司機指出，真男人都會去「越南、泰國」。

網友在PTT發文指出，台灣男生常常被嫌沒有國際觀，反觀女生年紀輕輕就周遊列國，感覺見識多廣。但是觀察下來，男生其實也不是不出國，只是問了10個男生，有9個都回答日本，等於有9成都是去日本玩，但是女生出國可能會去日本、韓國、泰國、法國、美國、澳洲，基本上可能每次都不同，好奇「台男對於日本以外的國家沒興趣嗎？」

不少老司機指出，「真男人都去越南」、「還沒去過日本的路過」、「當然是去越南、泰國洗澡啊」、「我之後會去越南」、「不要亂說，我們還喜歡去越南、泰國」、「去過的小秘密地方不會跟你講啊」。

但也有人表示，「反正我是這樣沒錯，但也沒有覺得有什麼不好，不是為了女生那種見世面的理由，單純是因為喜歡日本的食物跟玩具」，還有人不懂原po的想法，「國際觀跟出國去哪裡根本兩回事」、「出國玩不等於有世界觀...」、「笑死，去一堆國家就叫有國際觀？結果都只是購物拍網美照」。

根據「交通部觀光局」今年（2023）1月至9月統計，今年國人出國人數共有842萬人次左右，其中以40-49歲為最大宗，國家排名第一名為日本、接續為中國、韓國、越南、泰國，其中日本人次約為300萬，大大領先第二名中國的100萬人次。