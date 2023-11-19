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鴨肉飯加麵俗又大碗！台南佛心老闆端「超級戰艦」：只要60元

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台南網友曬出超大份鴨肉飯加麵，讓眾人大讚老闆超佛心，直呼超便宜。圖／翻攝自Facebook
一名台南網友曬出超大份鴨肉飯加麵，讓眾人大讚老闆超佛心，直呼超便宜。圖／翻攝自Facebook

吃到便宜又大碗的高CP值餐點，總能讓人幸福加倍。一名台南網友分享一盤份量超多的「鴨肉飯加麵」，居然只要60元，讓他簡直不敢相信，更以「超級戰艦」來形容，也讓其他人羨慕驚呼「老闆超佛心」。

原PO在Facebook社團「爆廢公社」發文表示，去一間鴨肉餐廳吃飯，老闆告知飯量不夠，因此他請老闆用剩下的飯跟麵合在一起給他。結果老闆最後端上一盤鴨肉飯加麵的「超級戰艦」，也讓原PO直呼「這樣的量還算我60，我都感到不可置信。」

老闆加麵完全不手軟，照片中麵條的量目測是白飯的2倍以上，原PO更大讚「油蔥酥跟特製調料超好吃」。他補充，當時老闆告訴他，「只要在營業時間內飯沒有了，有留下來吃麵的他都會想辦法加量不加價」，甚至顧客吃不飽的話，還曾幫他們加到2倍，實在超佛心。

貼文一出，許多網友紛紛羨慕表示，「看起來很好吃」、「佛心的老闆」、「超值套餐」、「單鴨肉可能都要超過60元了」、「我家這光肉就要70起，飯要30起」、「光肉就120了」、「好便宜，這鴨肉量也太佛」、「這樣60超划算的」。

不少網友敲碗店家地址，原PO透露是在台南大武街奇美醫院附近，但他也提醒，這份「超級戰艦」是只有店家飯不夠時才會出現的「隱藏版限定菜單」，一般菜單上並沒有這份特製餐點。

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