為什麼南韓啦啦隊總愛來台？ 網揭真相：來台灣被當寶

南韓啦啦隊女神李多慧於今年3月加入中華職棒樂天桃猿，此後職業運動界掀起一陣韓風，不僅中職台鋼雄鷹迎來安芝儇的加入，職籃富邦勇士、中職富邦悍將也在本月15日宣布「釜山女神」李晧禎即將加盟「Fubon Angels」。對此，有網友在PPT上發文，好奇詢問「韓國啦啦隊怎麼那麼愛來台」，引發網友熱議。

該網友表示，李多慧在還沒來台前，在台灣就已經小有名氣，不過現在來台加盟的南韓啦啦隊，很多原PO都沒聽過，因此他好奇，其他人是否因為李多慧的成功，才想來台發展？

貼文一出，許多網友直言「收入」是一大主因，「韓國賺錢的都女團，啦啦隊薪水不高吧」、「韓國啦啦隊薪水很低」、「看李（多慧）廣告超多吧」、「台灣通告好接吧，在韓國競爭太大」、「連企鵝妹，又要來台灣撈了」、「好賺阿，又有廣告可接」、「台男的錢真的很好賺」、「好撈阿，隨便抬頭都是女神，代言一堆」。

也有人點出南韓、台灣兩邊啦啦隊的環境、地位不同，「台灣啦啦隊是直接算一線網紅，韓國的啦啦隊就只是球隊的職員」、「韓國啦啦隊很底層，比女團地位低」、「舞蹈水準就不是一個位面，人家可是正科班」、「台女不差，但是韓國更敬業…可能血汗久了」、「來台灣被當成寶，是我也想來台灣」、「韓國競爭力太強，你看台灣啦啦隊弱成那樣被李多慧屌打」、「韓國啦啦隊的能見度比台灣低很多，來台灣等於直接拿到進軍台灣演藝圈的門票」。