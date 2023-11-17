一天餐費300夠嗎？網友曝：小資族「這樣吃」省錢又健康

你一天的餐費是多少呢？對小資外食族而言，每天不僅要煩惱「吃什麼」，還要思考「如何吃得省」。一名網友分享，自己曾挑戰一天餐費控制在200元內，但後來發現飲食品質太差，便計劃將伙食費調成一天300元。不過，同事卻認為「300元不太夠」，因此這名網友好奇詢問眾人「一天餐費控制在300真的很困難嗎？」

原PO在PTT發文表示，今年有挑戰一天餐費控制在200元內，但嘗試近一年後，覺得吃的品質很差，都只吃營養價值很低的東西果腹。因此他決定明年開始，要將餐費提升到一天300元，但同事告訴他，外食族一天300元感覺還是不太夠，原PO感嘆「覺得心累，一天餐費300元這樣還不夠嗎？」

文章一出便引發熱議，網友紛紛表示，「300不難，200有點難」、「200自己煮健康沒問題，外食比較難」、「吃便當是可以，想吃火鍋燒烤就不行了」、「可以，就不要吃氣氛餐廳」。也有人建議採「彈性吃法」較容易成功，「一餐健康、一餐粗飽、一餐隨便，應該還行」、「有彈性的實施比較容易成功，一天吃好一點，一天吃差一點」。

其中，最多人推薦的方法是「不喝手搖飲」及「一天吃兩餐」，「不喝飲料應該還行」、「別買手搖飲就可以省掉超多了」、「戒掉飲料是真的省錢又健康」、「手搖似乎是關鍵」、「戒掉飲料一天200沒問題」、「吃兩餐啊，順便168（斷食）」、「吃兩餐應該蠻簡單達成的」、「其實一天吃兩餐就夠了」、「午餐150晚餐150還算辦得到，但食物種類會很侷限」。

也有人認為「自己煮」更划算，既便宜又健康，「外食就算300也很難吃的健康，都是高油高鹽」、「一天300仍然是微波食物+即期食品+單一食材，省下來的都給未來看病了」、「自己煮，飲料在家自己泡帶出門喝」、「自己煮可以更健康」、「自煮的話你蛋白質可以吃到三倍有餘，飯量跟菜量都會有感提升，在自助餐拿半塊鮭魚排痛心的時候，自煮的煎整塊爽吃還比你省」。