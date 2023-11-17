不喜歡穿內衣！妹子愛1穿搭去上班 男友不悅嫌「太騷」

隨著社會風氣開放，許多女孩子大方地展現自我，穿著上也勇於秀出好身材，衣物的搭配更是隨心所欲。不過有一名女網友透露自己不愛穿內衣，平時都穿Bra top外出，沒想到卻被男友酸說穿得太騷，讓她聽了非常不高興。

女網友在Dcard發文表示，因為不喜歡內衣的束縛感，因此夏天基本上都沒在穿內衣，反而穿Bra top居多，而且各種款式通通都有。原PO說公司對於員工的穿著沒有太多限制，所以大家都很隨性地穿，不管上班、假日、出去玩都很很常穿Bra top，「只要隨性搭個外套就可以出門，很快速」。

只不過這樣的穿著看在男友眼裡卻很有意見，她說日前也是穿Bra top，外面再穿件外套，沒想到男友卻說「妳今天穿這樣會不會太騷？不就是去吃個飯？」讓原PO聽了很不是滋味，「超討厭臭直男用這種形容詞，感覺我很低俗很廉價，我這樣穿不是很正常嗎？」

貼文引起兩派意見分歧，力挺原PO的人認為好看，「他不懂啦，我覺得很好看」、「你男友審美觀真差，穿搭這麼漂亮」、「我是覺得很性感啦，其他留言說什麼很騷的，看一看就好，衣服本來就是自己喜歡比較重要」、「還好吧，也沒有爆乳啊，哪裡騷？」、「其實還好吧，就只是剛好身材好」、「不騷，但是性感」、「現在穿Bra Top出門的女生很常見吧」。

但也有網友覺得不雅觀，「上班穿這樣是可以的嗎？還是我太保守」、「款式問題，保守的乖乖牌女生大多不會穿這樣出門」、「如果是我老婆穿這樣出門，我當然會不高興啊」、「上班穿這樣是真的挺騷的，很難不行注目禮」、「領口太低，上班穿不好吧？」、「太露，難看」、「要露胸就不露腰，露腰就不露胸」。

所謂的「Bra Top」就是指附有罩杯的小可愛，比較常見的有細肩帶、平口、斜肩、繞頸或削肩等款式，不僅能當內衣，也能當內搭、外穿的單品，是不少女性朋友夏天必備的服飾。