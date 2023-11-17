東京是「先進版台北」？網友點2問題直搖頭：永遠追不上

台北和東京皆為首屈一指的都會區，人口多、生活步調快、工作機會也多。一名網友分享，自己時常聽別人稱東京為「先進版台北」，但台北在交通、市容等方面，似乎仍然輸東京一大截，因此發文詢問眾人「台北要追上東京到底還要發展幾年？」

原PO在PTT發文表示，他觀察到許多台灣人去東京旅遊，都會將東京形容成「先進版台北」，雖然台北似乎有一些東京的縮影，但在市容、城市規劃、交通發達程度上，還是輸東京不少。原PO不禁好奇詢問，「台北這10、20年來的確成長了不少，如果要追上東京，台北還要發展幾年才夠？」

貼文引發熱議，然而多數網友皆認為台北追不上東京，紛紛表示，「不可能，人家又不是不會進步」、「永遠追不上，光都更速度就差太多」、「除非東京發展停滯，不然100年內不可能」、「追不上只會越來越落後」、「不可能追上的，資源差太多」、「勉強追上昭和年間吧」、「我以為台北是日本的江戶時代」。

有網友點名，台北最需要改進的，是「交通」與「城市外觀」，「東京地鐵打趴台北捷運」、「台北招牌都亂七八糟沒管理」、「城市外觀的話永遠不可能」、「先從學習城市美感開始吧，日本的牆面地面就是看起來乾乾淨淨」。

也有人指出其他具體原因，「地形問題無解」、「文化差異造就不可能」、「國民素質跟不上」、「商業區建築物大概輸100年」、「人口基數完全不一樣，不同人口所需的不同城市建設與強度天差地遠，而且民族性也不同」。