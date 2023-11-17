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他批台灣景點建物沒自己風格 眾人點頭：「專攻盤子」就夠賺了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO不解台灣都的景點建築都是國外風格，反而沒有台灣自己的特色，質疑是不是放棄外國遊客了，照片為示意圖。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
原PO不解台灣都的景點建築都是國外風格，反而沒有台灣自己的特色，質疑是不是放棄外國遊客了，照片為示意圖。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

台灣人喜歡出國旅遊，鄰近的日韓、中國大陸甚至東南亞國家都是熱門選擇，而出國旅遊除了享受當地文化、美食之外，也會欣賞代表性景點和建物，但有網友就質疑台灣蓋了一堆不屬於自己風格的建物，難道是已經放棄外國遊客了嗎？

這名網友在PTT發文表示，台灣近年來新增了好幾個觀光景點，一堆歐式、美式、日式建築，例如城堡、鳥居、木屋等，完全沒有屬於台灣的特色，讓他覺得很莫名其妙，直批這些景點根本就是只為了台灣人偽出國而蓋的，誰會大老遠飛來台灣看不屬於這個國家的特色，最後還質疑「台灣是不是快要放棄做國際觀光了？」

貼文一出，讓不少人認同並大酸，「台灣自己的風格是什麼？」、「鐵皮屋、滿街機車亂竄，算不算做觀光？」、「台灣觀光只剩拚補助而已」、「不需要國外遊客，『共台灣人盤子（意指把台灣人當凱子）』就夠賺了」、「是放棄正常遊客，專攻盤子」、「想來體驗行人行車地獄，這樣回國比較珍惜」、「不要瞧不起台北的鐵皮加蓋，嫌醜的人可能還買不起」。

但也有網友平反，「昨天去寧夏夜市，大概50%-60%都外國遊客」、「台北市永康商圈平日都是外國旅客，可能你住在別的城市中」、「台北外國人滿多的啊」、「去東南亞旅遊也一堆歐美建築」、「我在新加坡看到台灣的旅遊廣告覺得滿不錯的」。

觀光景點

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