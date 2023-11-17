新北耶誕城為何非要辦在板橋？ 眾人曝1關鍵：其他地方誰想去

為期46天的新北歡樂耶誕城於今（17）日正式登場，今年（2023）邁入第13年，這項活動已成為每年最受矚目的冬季盛典，不過也因為帶來滿滿人潮，多少還是引起一些民怨。有網友就好奇板橋人口已經夠多了，為何還要辦一個耶誕城再帶來更多人潮，貼文引起眾人熱議。

這名網友以「為什麼新北耶誕城一定要辦在板橋？」為題在PTT發文，他說自己不是板橋人，但在耶誕城期間偶爾會經過那一帶。他覺得板橋的路沒有很大條，再加上又是新北市的大區，人口本來就非常的多，結果耶誕城把外圍的人全塞進來，讓他直呼「耶誕城不愧是板橋人的惡夢」。

原PO不解板橋旁邊還有三蘆（三重、蘆洲）可以用，而且堤防的地又大、停車場又多，過一個橋就到台北市了，但為何新北耶誕城要挑在人本來就很多的板橋來辦？

鄉民們點名交通是主要關鍵，「交通啊，辦在其他地方誰想去」、「三鐵共構，再加上公車」、「三蘆沒有高鐵、火車」、「板橋三鐵共構，交通方便」、「捷運、台鐵、公車路線也很多，算最方便的了」、「要考慮公共運輸便利性，三蘆直接出局」、「有三鐵反而方便」、「板橋場地有交通、有廣場、有商圈啊」、「大眾運輸交通方便，你辦在其他地方只會更塞」。