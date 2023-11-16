可以借廁所！北捷提供超多「免費服務」 網大讚：方便又貼心

捷運不只快速便利，還十分舒適，是許多雙北地區的上班族或學生的交通工具首選。近日，台北捷運官方粉絲專頁以「原來捷運站提供這麼多免費的東西！」為題發文，並以影片形式分享許多捷運冷知識，引起不少民眾討論。

北捷表示，有些車站的廁所設置於站內，若民眾想借用廁所，可以向站務人員索取「臨時通行票」，持票卡感應閘門進站，上完廁所後再將票卡投入閘門即可出站，不須特別將票卡還給站務人員。不過，須特別注意臨時通行票僅限時「15分鐘」，且只能在同一站進出，所以民眾並不能持票卡搭車。

另外，北捷提醒，如果民眾是使用自己的票卡借廁所，出站後發現被扣款的話，在感應票卡起「5分鐘」內，可以到詢問處請站務人員協助退回被扣的款項，或是更改票卡的進站紀錄。

民眾除了能借用捷運站廁所外，北捷說明，車站內還提供多項免費設施可使用，如充電站、無線上網服務、電動輪椅與代步車充電站、輪椅與老花眼鏡等。影片最後，北捷呼籲民眾「不要長時間佔用資源，讓每個人都能夠一起共享這些便民措施」。

貼文底下，不少民眾大讚捷運的方便，「真的好方便喔！」、「帶小孩借過幾次廁所，很貼心」、「我常常會借用，挺方便的」、「現在改成借代幣比較方便」、「我家人有借用過，真是不錯的服務」。