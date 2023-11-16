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屁股痛痛的…溜滑梯藏「3大鋼珠」引熱議 內行人揭超狂身世之謎

聯合新聞網／ 綜合報導
屏東中山公園的溜滑梯，因造型特殊引起網友熱議。圖／擷自「路上觀察學院」
屏東中山公園的溜滑梯，因造型特殊引起網友熱議。圖／擷自「路上觀察學院」

近日，有網友在經過屏東中山公園時，發現一座有著特別造型的溜滑梯。原PO將拍下的溜滑梯照片發在「路上觀察學院」後，立刻引起網友議論，其中還出現內行人揭露該溜滑梯的「身世之謎」。

原PO以「有特殊功能的溜滑梯」發文，並附上位於屏東中山公園的滑梯照。雖然圖中的滑梯外觀看似正常，但滑道入口卻被鐵板與鐵柵欄擋住，而滑道上竟還出現三大顆鋼珠，貼文一出，瞬間引起網友熱議。

照片曝光，許多網友紛紛惡搞該溜滑梯的名稱，「絕子絕孫梯」、「少子化辦公室設計的」、「痔瘡治療梯」、「看到就覺得屁股痛痛的…」、「尾椎破壞」、「好漢坡，能溜下來的都是英雄好漢」。

不過，有內行人士指出，早在2016年時便有民眾發現此特殊設計的溜滑梯，當時屏東縣政府文化處解釋，該處在日治時期為日本神社，國民政府來台後，在此建造這座溜滑梯及涼亭，民國92年時被認定為古蹟。為了保護文化資產，也怕民眾使用後受傷，才在滑道上裝設鋼珠，並設立告示牌，以防民眾誤會。

溜滑梯 屏東 古蹟

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