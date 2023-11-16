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10歲女兒「寫信求iPhone」怎回覆？ 網建議：用自己零用錢買

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家長的10歲女兒寫信要iPhone手機，他連忙求助網友怎麼回覆。圖／翻攝爆料公社
一名家長的10歲女兒寫信要iPhone手機，他連忙求助網友怎麼回覆。圖／翻攝爆料公社

台灣智慧型手機普及率高，iPhone市佔率更是過半，就連許多小學生也擁有。而日前一名10歲女童表示，很羨慕朋友都有iPhone和平板，因此寫信給父親，拜託對方達成她的願望。

前陣子PTT上關於「學生為何人手一隻iPhone？」的文章引發討論，網友看到小學生拿新一代iPhone機種，感嘆「現在小朋友跟學生怎麼過的這麼爽」。不過其他人紛紛回應：「iPhone是生活必需品」、「爸媽疼小孩啊」、「價值觀不同了」。

而近日一名家長在「爆料公社」透露，自己10歲的女兒寫給他一封信，內容中提到：「想要一台iPhone，我看別人都有，每次（看到）我朋友都有平板、手機，有時候有點羨慕」，文字底下還畫出手機、平板的示意圖，表達強烈渴望。對此，該名家長無奈詢問網友：「10歲女兒給的信，想要手機該如何回應？」

貼文曝光後引發熱烈討論，網友們回覆「信？！這是許願池吧」、「女兒就買，如果是兒子叫他打工自己賺」、「有的用手機就很好了，還要iPhone？」、「我10歲女兒也問說聖誕老人會送手機當禮物嗎」、「10歲就要？那我要快叫女兒打工存錢了」。也有些人給予建議，「用自己零用錢存，看存多久能買一支手機，這樣她會知道錢的重要性，才會珍惜，才會知道父母賺錢也不容易」、「給正確的金錢觀念，長大後才不會走偏！畢竟小時候教導是黃金時期，不一定要最好的！但是可以用就好，等以後自己有能力再去追求更好的」。

iPhone 小學生 價值觀

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