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醫師買到帶財沙發！店員來電急喊要換「抱枕裡藏一筆錢」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為沙發與抱枕示意圖，與醫師購入的沙發無關。圖片來源：Ingimage
圖為沙發與抱枕示意圖，與醫師購入的沙發無關。圖片來源：Ingimage

新北市小兒科醫師陳木榮，昨(15)日在臉書自曝一場交易「驚喜」，由於買了一組全新沙發也送到家了，但出貨後，竟接獲商家電話，表示需要更換抱枕，再三詢問原因之後，商家的店員吐實，表示「有個東西」放在抱枕內，希望把「那個東西」拿回去，讓他開始想像各種電影情節，也曝光最後處理的結局。

陳木榮醫師在臉書「柚子醫師的育兒診療室-Dr.陳木榮醫師」中PO文表示，這組全新沙發前(14)日才到貨，但昨(15)日卻接獲沙發公司員工致電，表明想要來更換14日送來的抱枕。因為數量和顏色都沒問題，再三詢問更換原因之後，店員才吐實，表示他放了個東西在抱枕裡面，希望把那個東西拿回去。

因為店員極度神秘的說法，原先陳醫師還在聯想可能是古董、鑽石、黃金等物，最終店員才坦白告知，抱枕內有藏錢，讓陳醫師又不禁聯想：「會不會整個沙發都是美金填充的」？於是在店員與警察到場處理完這件「帶財沙發」的意外事件後，才讓他鬆了一口氣。

隨後陳木榮又在留言區補充當時的心情，「真的好險這筆錢現在有被找出來！」如果悄悄地放在家中，過了幾年，被老婆發現抱枕裡面有錢，到時候被認為是「偷藏私房錢」，那時百口莫辯，真的會跳到黃河也洗不清。

網友見文紛紛留言表示，這等情節真的只有電影裡才有，有人十分想知道醫師購買的沙發品牌，也有人直呼：「這真的是帶財沙發！」，也有人笑稱：「該不會老婆們都開始翻她們家裡的沙發了」、「看完立馬來摸摸家裡的沙發」，有人覺得陳醫師太幸運，或許也可以用跟沙發有關的號碼，包括訂單編號、進貨日期、取錢日期和金額去買彩券。

由於醫師未透露抱枕內究竟藏了多少錢，也讓不少網友紛紛詢問，真的很想知道金額，有人還猜測，究竟是誰塞入抱枕內的？「該員工有解釋錢為何要藏在商品裡嗎？完全不合邏輯啊！」有人也質疑起沙發公司的品質，認為若是一組全新沙發，應該不會發生這種事。

醫師

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