以前瘋搶周邊…他懷疑Hello Kitty淪過氣藝人？網認現在都愛「1角色」

你也有收藏的習慣嗎？許多人眼中都有各自認證的「神作」或「經典角色」，更會為此收購許多周邊商品。然而，一名網友卻懷疑，過去深受大眾喜愛的卡通角色Hello Kitty人氣似乎大不如前，以前明明一堆人瘋搶周邊，現在大家一聽到卻興趣缺缺的樣子，讓他好奇「Hello Kitty過氣了嗎？」，不少網友也點頭認證，直指「1角色」才是現在的「大勢偶像」。

一名網友在PTT發文分享，過去只要商品一掛上「Hello Kitty」這幾個字就會掀起熱潮，一堆人集點收藏超商的磁鐵，還有老人家到速食店排隊買娃娃。當年的Hello Kitty堪比當紅藝人，大街小巷都能看到它的身影，但近幾年大眾對Hello Kitty的熱度似乎消退，讓原PO感嘆「現在大家好像對Hello Kitty的興趣不大」。

原PO透露，雖然之前自己也看不太懂Hello Kitty可愛的點在哪裡，但近來真的有「改朝換代」的實感，發現布丁狗、酷洛米等其他三麗鷗的角色都比Hello Kitty熱門，讓他不禁好奇提問，「這年頭的小朋友還會喜歡無嘴貓嗎？你們身邊還有Hello Kitty的粉絲嗎？」

文章引發討論，不少人都點頭稱現在最紅的三麗鷗角色非「酷洛米」莫屬，「最近酷洛米爬起來了，台灣日本都是」、「現在都是酷洛米」、「酷洛米可愛～」、「這次超商出的酷洛米行動電源，根本搶購不到」，也有人認同Hello Kitty的熱度真的不如以往，「以前真的很紅，現在過氣」、「沒有新作品，只有作為吉祥物存在，會疲乏很正常」、「現在年輕人比較看不懂是真的」。

「酷洛米」現在的人氣非常高，許多粉絲都瘋狂蒐集聯名周邊。圖／取自X@sanrio

許多網友則持不同看法，他們認為Hello Kitty仍有相當的人氣在，並非淪為「過氣藝人」，「也沒有過氣吧，只是這幾年大家開始注意到其他角色」、「應該也沒有到不紅，只是客群不一樣了吧」、「Hello Kitty在世界總排名上的名次還是很前面的」、「怎麼可能不紅XD，不紅怎麼還會有這麼多品牌跟他們合作」。