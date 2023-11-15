快訊

BNT疫苗採購「吳秉叡打敗東洋大佛」 吳子嘉的爆料者曝光嘆：諷刺啊

藍白合拍板6共識 學者一看指這點「很多灰色地帶」

性侵小六男童還生子！中年女狼師被抓包原因曝 桃市教育局：終身不得任教

以前瘋搶周邊…他懷疑Hello Kitty淪過氣藝人？網認現在都愛「1角色」

聯合新聞網／ 綜合報導
Hello Kitty曾是過去大熱門的卡通角色，但網友發現近年來它的人氣似乎不如從前。圖／取自X@sanrio
Hello Kitty曾是過去大熱門的卡通角色，但網友發現近年來它的人氣似乎不如從前。圖／取自X@sanrio

你也有收藏的習慣嗎？許多人眼中都有各自認證的「神作」或「經典角色」，更會為此收購許多周邊商品。然而，一名網友卻懷疑，過去深受大眾喜愛的卡通角色Hello Kitty人氣似乎大不如前，以前明明一堆人瘋搶周邊，現在大家一聽到卻興趣缺缺的樣子，讓他好奇「Hello Kitty過氣了嗎？」，不少網友也點頭認證，直指「1角色」才是現在的「大勢偶像」。

一名網友在PTT發文分享，過去只要商品一掛上「Hello Kitty」這幾個字就會掀起熱潮，一堆人集點收藏超商的磁鐵，還有老人家到速食店排隊買娃娃。當年的Hello Kitty堪比當紅藝人，大街小巷都能看到它的身影，但近幾年大眾對Hello Kitty的熱度似乎消退，讓原PO感嘆「現在大家好像對Hello Kitty的興趣不大」。

原PO透露，雖然之前自己也看不太懂Hello Kitty可愛的點在哪裡，但近來真的有「改朝換代」的實感，發現布丁狗、酷洛米等其他三麗鷗的角色都比Hello Kitty熱門，讓他不禁好奇提問，「這年頭的小朋友還會喜歡無嘴貓嗎？你們身邊還有Hello Kitty的粉絲嗎？」

文章引發討論，不少人都點頭稱現在最紅的三麗鷗角色非「酷洛米」莫屬，「最近酷洛米爬起來了，台灣日本都是」、「現在都是酷洛米」、「酷洛米可愛～」、「這次超商出的酷洛米行動電源，根本搶購不到」，也有人認同Hello Kitty的熱度真的不如以往，「以前真的很紅，現在過氣」、「沒有新作品，只有作為吉祥物存在，會疲乏很正常」、「現在年輕人比較看不懂是真的」。

「酷洛米」現在的人氣非常高，許多粉絲都瘋狂蒐集聯名周邊。圖／取自X@sanrio
「酷洛米」現在的人氣非常高，許多粉絲都瘋狂蒐集聯名周邊。圖／取自X@sanrio

許多網友則持不同看法，他們認為Hello Kitty仍有相當的人氣在，並非淪為「過氣藝人」，「也沒有過氣吧，只是這幾年大家開始注意到其他角色」、「應該也沒有到不紅，只是客群不一樣了吧」、「Hello Kitty在世界總排名上的名次還是很前面的」、「怎麼可能不紅XD，不紅怎麼還會有這麼多品牌跟他們合作」。

布丁狗也是許多人喜愛的三麗鷗經典角色之一。圖／取自X@purin_sanrio
布丁狗也是許多人喜愛的三麗鷗經典角色之一。圖／取自X@purin_sanrio

Hello Kitty 卡通 品牌 PTT 粉絲 日本 布丁狗

延伸閱讀

無法崩壞的美貌！女偶像考駕照失敗崩潰丟「廢物證件照」 網看了卻臉紅

一個人出國旅遊「孤獨感爆棚」？過來人直搖頭點2優點：爽度破表

身分不簡單！2女大生經營日本餐館 鄉民驚認出她爸是「台灣棒球名人」

少女的房間香香的？女偶像閨房直播出意外 「垃圾屋」慘況嚇壞粉絲

相關新聞

以前瘋搶周邊…他懷疑Hello Kitty淪過氣藝人？網認現在都愛「1角色」

你也有收藏的習慣嗎？許多人眼中都有各自認證的「神作」或「經典角色」，更會為此收購許多周邊商品。然而，一名網友卻懷疑，過去深受大眾喜愛的卡通角色Hello Kitty人氣似乎大不如前，以前明明一堆人瘋搶周邊，現在大家一聽到卻興趣缺缺的樣子，讓他好奇「Hello Kitty過氣了...

一下機就去買！他曬從台灣買回來的「神仙文具」 內行大讚：漂亮又實用

許多外國人來台灣觀光時，會購買鳳梨酥、花生糖或茶葉等食物當伴手禮，但你知道「文具」也深受喜歡嗎？日前有一名大陸旅客用商務簽來台，他一下飛機沒去飯店，而是直奔台北一間小文具店，買了自己心儀．．．

他拋問哪些現象讓人覺得「少子化有感」？ 網曝：缺工問題嚴重

少子化議題在台灣持續發酵，日前有網友拋問「少子化讓你最有感的是？」他指出，很多社群網站的使用人數變少了，好奇有哪些現象「讓你有感少子化正在發酵？」對此，許多網友分享「大學退場、老人產業變多」。

冰箱清出一塊褐色不明物體 他大膽直咬一口嚇壞網友

平常買了食材，不少東西都會放在冰箱保存。但即使是低溫冷藏的環境，食材放久了還是可能變質、腐壞，吃了更可能有健康疑慮。近來有位日本網友，就分享了一個他在冰箱裡發現的「謎之物體」，引起許多討論。

洗衣機有異音怎麼辦？日本達人傳授分辨秘訣「哪些狀況能DIY解決」

洗衣機是現在家家戶戶的必備家電。比起古早年代依賴手工洗衣，洗衣機只要按幾個按鍵操作，就能一次洗淨大量的衣服，可說十分方便。不過有時洗衣機用久了，可能會發出一些聲響，或者有劇烈震動等等的問題，需要多加留意。

大陸YouTuber曝來台5天後果勸「千萬別來」 網友共鳴：代表你來過

台灣夜市文化名聞遐邇，充斥各種特色美食小吃。中國大陸YouTuber「Mason」日前來台旅遊5天，造訪逢甲夜市等地方，就透露此行至少胖了3斤，因此奉勸觀眾千萬別來台灣。對此，網友們也直呼「來台灣不胖幾斤表示你沒來過」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。