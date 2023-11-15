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一下機就去買！他曬從台灣買回來的「神仙文具」 內行大讚：漂亮又實用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大陸網友來台灣出差，一下飛機就去台北一間文具店朝聖，買到心儀已久的文具。圖／路透社資料照
一名大陸網友來台灣出差，一下飛機就去台北一間文具店朝聖，買到心儀已久的文具。圖／路透社資料照

許多外國人來台灣觀光時，會購買鳳梨酥、花生糖或茶葉等食物當伴手禮，但你知道「文具」也深受喜歡嗎？日前有一名大陸旅客用商務簽來台，他一下飛機沒去飯店，而是直奔台北一間小文具店，買了自己心儀很久的一把「剪刀」，還發文分享大讚這是從台灣拿回來的「神仙文具」，意外引發兩岸網友共鳴，許多文具控留言大讚該名陸客「很懂逛」，這間文具店的商品很有質感又實用。

一名小紅書網友以「台灣拿回來的神仙文具」為題發文表示，日前他到台灣出差，一下飛機就直奔位於台北市大安區的禮拜文具店，買了自己在網路上看了很多次、而且心儀很久的一把復古型「剪刀」，「其實這個剪刀我在網路上看到過，沒想到就是這家小店的出品，店真的很小，我走兩步就到頭了的那種」。該名網友也表示，家人逛完意猶未盡，又排出一天來逛，在禮拜文具店買全了自己喜歡的商品。

一名大陸網友分享從台灣買的文具戰利品，意外掀起大批文具控的共鳴。圖／擷自小紅書
一名大陸網友分享從台灣買的文具戰利品，意外掀起大批文具控的共鳴。圖／擷自小紅書

該則貼文曝光意外引發熱烈迴響，截至目前已經超過6千人點愛心，不少大陸網友看到禮拜文具店的剪刀狂讚好用又有質感，「這把剪刀我也有一把，我就是當日常剪刀用，不僅有顏值，還超級好用」、「終於看到有人說我的文具愛店啦」、「這把剪刀算是手帳圈的老網紅了」、「好多年前買過他們家的膠帶，還有貼紙也很好看」。

有台灣網友也留言，「你懂逛，這家可有名了，文具控都知道這家」、「禮拜的剪刀是真的神仙啊，我用了10年還是跟新的一樣」、「什麼！台灣竟然還有這樣的文具店」、「哇！這顏值也太美！感謝分享，我立刻前往」。

根據聯合報「優人物」報導，禮拜文具店是由蔡孟仰（Marco）和楊凱雯（Karen）夫婦所創辦，起源於楊凱雯自小對老文具興致盎然，加上經常在國外網站尋寶，她有一天和老公表示，想開一間文具店，讓「有味道和質感的老文具」能介紹給更多同好，因此兩人憑藉著熱忱，以及在國外遊歷風格文具店的經歷，在做足功課後，創辦禮拜文具店。

其中，剪刀便是禮拜文具相當知名的自製商品，還有黃銅迴紋針也是復刻國外百年前就有的各式造型，商品皆是緊扣優質（Vintage）、經典（Classic）精神而設計，而且近九成都是台灣製造。當時蔡孟仰夫婦為了商品，還逐間拜訪台灣在地工廠，並說明理念，最終找到願意一起合作嘗試的老闆，商品也逐漸在國外打開知名度，成為台灣文具代表品牌之一。

台灣製 陸客 茶葉 伴手禮 網紅 小紅書 誠品 北市

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