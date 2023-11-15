冰箱清出一塊褐色不明物體 他大膽直咬一口嚇壞網友

平常買了食材，不少東西都會放在冰箱保存。但即使是低溫冷藏的環境，食材放久了還是可能變質、腐壞，吃了更可能有健康疑慮。近來有位日本網友，就分享了一個他在冰箱裡發現的「謎之物體」，引起許多討論。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「nooomi05230」近來PO照，表示她在自家冰箱裡的蔬果室，發現一個完全皺掉的不明褐色物體。由於想不起來這到底是什麼東西，因此她公開詢問網友，猜測這可能是什麼樣的物品。

有些網友表示「可能是白蘿蔔，以前看過長這樣的」、「有可能是紅蘿蔔」、「青椒嗎」。也有網友開玩笑猜測「浮木」、「咒物」、「高村光雲（日本雕刻家）的作品」。於是這位網友採納建議，讓這物體吸過一點水分後，發現上頭浮現疑似切面的痕跡。

過了2天，這件不明物體繼續膨脹，已經可以判定應該是白蘿蔔或者是生薑其中一種。最後這位網友宣布他試吃一口後，確定了這個東西的原形就是生薑，而這個舉動也嚇壞了不少人。

其他許多網友紛紛表示「居然吃了嗎」、「吃了？不會太恐怖嗎」、「就算是吃一點點也滿厲害的」、「這好奇心太強大了」、「竟然是生薑，好意外」、「幸好不是浮木」、「中藥裡好像就有這種乾生薑」。